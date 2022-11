Na budúci rok firmy očakávajú pokles trhu projektových prác o 1,2 %

Bratislava 30. novembra (TASR) - Projektové firmy budúci rok očakávajú pokles dopytu o 1,2 %. Informovala o tom v stredu analytická spoločnosť CEEC Research na základe ich Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2022.



Do konca roka podľa nej očakáva 46 % firiem pokles dopytu po ich prácach o 1 %. Projektanti inžinierskych stavieb predpovedajú zase nárast do kladných čísel. Budúci rok aj na základe silnejšieho dopytu očakávajú rast o 0,6 %. Potenciál vidia v nutnosti čerpania eurofondov z dôvodu končiaceho sa plánovacieho obdobia. Zároveň sa očakáva využitie kapacít na 88 %, čo zodpovedá priemeru posledných dvoch rokov.



Projektové spoločnosti očakávajú do konca roka pokles tržieb o 0,1 %. Totožný pokles predpovedajú aj na nadchádzajúci rok. Priemerne majú projektanti zazmluvnené zákazky na päť mesiacov dopredu, uviedla firma.



Doplnila, že na budúci rok projektové spoločnosti očakávajú zníženie vyťaženosti na 84 % z dôvodu energetickej krízy. Vyťaženosť kapacít je v súčasnosti a na budúci rok väčšia u projektantov inžinierskych stavieb. "Je preukázateľný nárast objednávok v tomto roku na projektové práce a kapacita je obmedzená," oznámil generálny riaditeľ spoločnosti Proma Ján Majerský.



Veľmi podobný očakávaný vývoj tržieb do konca roka a na nasledujúci rok je daný podľa analytickej spoločnosti najmä stagnáciou vo vypisovaní projektových zákaziek. Pre súčasný polrok očakáva 43 % opýtaných projektových spoločností pokles tržieb. V budúcnom roku daný pokles očakáva 39 % projektových spoločností.



Viac ako tretina projektantov pocítila v tomto roku pokles ziskovosti, zároveň ho cítia viacerí projektanti pozemného staviteľstva. Zmenu ziskovosti nepocítilo 42 %, vyčíslila firma.



"Všeobecne môžeme povedať, že trh projektových zákaziek v vlani a tento rok výrazne klesol oproti minulým rokom. Pri diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy sa nesúťažilo takmer nič," komentoval riaditeľ spoločnosti HBH Projekt - organizačná zložka Slovensko Viliam Piták. "Nie som síce v tomto smere veľký optimista, ale ak chceme pokračovať vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest, v rekonštrukcii ciest prvej triedy a opravách mostov so zanedbanou údržbou, tak musí nevyhnutne dôjsť k oživeniu projektových prác," uzavrel.



Nezmenené množstvo zazmluvnených zákaziek eviduje 48 % projektových firiem. Takmer tretina firiem vníma v tomto pokles, uzatvorila spoločnosť.