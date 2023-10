Na burze v Hongkongu sa obnovilo obchodovanie s akciami Evergrande

Hongkong 3. októbra (TASR) - Na burze v Hongkongu sa v utorok obnovilo obchodovanie s akciami čínskeho realitného giganta Evergrande, ktoré bolo pozastavené minulý týždeň po oznámení, že šéfa spoločnosti zadržali a vyšetrujú čínske úrady. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Akcie Evergrande, ktorá sa stala symbolom krízy v čínskom sektore nehnuteľností, po obnovení obchodovania vzrástli.



Minulý štvrtok (28. 9.) spoločnosť oznámila, že jej zakladateľ a predseda predstavenstva Sü Ťia-jin je podozrivý z "nezákonných činov". V ten istý deň bolo na burze v Hongkongu pozastavené obchodovanie s akciami firmy.



Realitný gigant má stále vážne problémy so splácaním dlhov a úrady ďalej vyšetrujú Sü Ťia-jin, ktorý je v kantončine známy ako Chuej Kcha Jen, pre podozrenie z prevodu aktív do zahraničia. Minulý mesiac zatkli tiež niekoľkých zamestnancov Evergrande a zároveň vyzvali verejnosť, aby nahlásila všetky prípady podozrenia z podvodu.



Čínsky sektor nehnuteľností, ktorý spolu so stavebníctvom tvorí približne štvrtinu hrubého domáceho produktu krajiny, je pritom kľúčovým pilierom hospodárskeho rastu a v uplynulých desaťročiach zažíval veľký rozmach. Ale najväčší hráči v tomto odvetví nahromadili obrovský dlh, ktorý vláda v Pekingu začala považovať za neprijateľné riziko pre čínsky finančný systém a celkové ekonomické zdravie.



Úrady od roku 2020 postupne sprísnili prístup developerov k úverom. Nasledovala vlna nesplácania pôžičiek, najmä v prípade Evergrande, ktorá je najzadlženejšiou spoločnosť v čínskom sektore nehnuteľností, pričom výška jej záväzkov sa odhaduje na 330 miliárd USD (313,39 miliardy eur).



(1 EUR = 1,053 USD)