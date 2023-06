Na časť obchvatu Prievidze vydali stavebné povolenie

Prievidza 5. júna (TASR) - Okresný úrad Trenčín vydal stavebné povolenie na dokončenie prvej etapy obchvatu mesta Prievidza. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejnil na úradnej tabuli na stránke Ministerstva vnútra SR. Informovala o tom i hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Plánovaná stavba má spojiť súčasnú cestu I/64 s dávnejšie vybudovanou časťou cestného obchvatu pri letisku. Cestná komunikácia bude vedená ponad železničnú trať. Centrum odľahčí najmä od vozidiel smerujúcich do priemyselného parku," pripomenula Krajčiová.



Investorom stavby je Slovenská správa ciest (SSC), tá i na zhotoviteľa vyhlási verejnú súťaž. Ambíciou cestárov je začať s výstavbou prvej etapy druhej stavby ešte v tomto roku, uviedol pre TASR pred časom hovorca SSC Martin Guzi.



Štátna spoločnosť má v pláne vybudovať úsek, ktorý počíta s napojením priemyselného parku v Prievidzi na Nováky. Výstavbou časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 sa doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta o smery na Handlovú a Nováky. Náklady na prvú etapu druhej stavby cestného ťahu v trase budúcej cesty I/64 odhadla SSC na 30,1 milióna eur.



Prvý úsek stavby I/64 – obchvat Prievidza začala SSC – Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať už v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.



"Mesto sa teší tomuto výsledku aj preto, lebo vlani často komunikovalo so zainteresovanými o prekážkach podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia. Všetky sa podarilo prekonať a výsledkom je vydané povolenie," skonštatoval prednosta mestského úradu Alojz Vlčko. Podotkol, že samospráva v úsilí nepoľaví, pretože až obidve plánované etapy obchvatu budú pre mesto trvalým riešením.



SSC v tejto súvislosti pred časom informovala, že počas tohto roka bude vypracovaná aktualizácia štúdie realizovateľnosti. "Štúdia bude následne predložená na hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze, čím sa posúdi opodstatnenosť budovania druhej etapy obchvatu," ozrejmil hovorca SSC. Cestári budú podľa neho pokračovať podľa stanoveného harmonogramu, aby bol kompletný obchvat odovzdaný do užívania v čo najskoršom možnom termíne.