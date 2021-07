Na čelných sklách automobilov už nebudú žiadne zbytočné nálepky

Bratislava 2. júla (TASR) - Automobily, ktoré prejdú po 1. júli kontrolou technického stavu, už nedostanú nové nálepky. Kartičky o absolvovaní emisnej aj technickej kontroly ostávajú, podobne ako protokol so štandardnou dokumentáciou. V piatok to pripomenulo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Zmena legislatívy bola súčasťou prvého balíčka opatrení na znižovanie byrokracie pre podnikateľov.



Na odstránení tejto administratívnej povinnosti sa dohodlo ministerstvo hospodárstva s ministerstvom dopravy, do ktorého kompetencie táto problematika spadá. „Prvú stovku opatrení na uľahčenie života podnikateľom pripravilo ministerstvo hospodárstva v čase pandémie. Chceli sme tak odbremeniť podnikateľov od zbytočných povinností, aby svoju pozornosť mohli venovať záchrane svojho biznisu,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec.



Vydávanie kontrolnej nálepky bolo podľa rezortu hospodárstva nad rámec požiadaviek EÚ a zrušenie tejto povinnosti môže v konečnom dôsledku prispieť k zrýchleniu celého procesu. „Považovali sme túto povinnosť za úplne zbytočnú, keďže policajti pri kontrole automobilov si absolvovanie STK majú ako overiť,“ dodal Oravec.