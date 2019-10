Na čerpacích staniciach Slovnaftu zavádzajú environmentálne opatrenia

Bratislava/Piešťany 25. októbra (TASR) – Spoločnosť Slovnaft na svojich čerpacích staniciach zavádza postupne opatrenia, ktorými reaguje na klimatické zmeny a potrebu udržateľného rozvoja. Generálny riaditeľ Gabriel Szabó upozornil medzi inými na slovenský vynález – EcoTank, ktorý umožní do konca roka na 105 staniciach natankovať zmes do ostrekovačov priamo, namiesto používania plastových bandasiek.



"Rovnako na našich staniciach ponúkame zber použitého oleja z domácností," doplnil manažér maloobchodu Zoltán Csóka. Ročne takto vyzbierajú podľa jeho slov 60 ton oleja, ktorý sa používa na výrobu zložky do paliva. Spoločnosť taktiež vymenila na všetkých čerpacích staniciach, ktorých je aktuálne na Slovensku 253, halogénové za LED osvetlenie pre nižšiu spotrebu elektrickej energie, elimináciu produkcie CO2 a dlhšiu životnosť.



Csóka tento týždeň tiež uviedol, že sa snažia eliminovať tie plasty, ktoré nie sú potrebné. Nepoužívajú plastové slamky ani plastové obaly a zaoberajú sa možnosťami ďalších opatrení. Zároveň tam, kde sa plasty úplne vylúčiť nedajú, sa snažia používať bioplasty.