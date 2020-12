Na českom trhu práce je pokoj, malé firmy plánujú prijímať nových ľudí

Praha 12. decembra (TASR) - Medzi šéfmi malých a stredných podnikov v Česku nepanuje taký pesimizmus, ako by sa mohlo zdať. Minimálne, čo sa týka ich plánov v oblasti zamestnávania. Podiel spoločností, ktoré sa chystajú na budúci rok prijímať nových zamestnancov, výrazne prevyšuje podiel tých, ktorí chcú ľudí prepúšťať. Poukázal na to prieskum, ktorý pre MF DNES uskutočnila ČSOB.



Takmer pätina firiem chce v roku 2021 počet zamestnancov zvyšovať. Podľa prieskumu sú v tomto smere vo všeobecnosti optimistickejšie podniky z Prahy než z regiónov. Avšak ani na Vysočine nebude o pracovné príležitosti núdza, uviedol server iDNES.cz.



Nových zamestnancov chcú hľadať najmä podniky, ktoré súčasná kríza posilnila. Ide napríklad o firmy z oblasti informačných a komunikačných technológii. Vcelku optimistické sú však aj stavebné podniky či agrofirmy.



Naopak, o prepúšťaní v priebehu budúceho roka hovorí približne desatina firiem v Česku. Znížiť počet zamestnancov chce napríklad každá tretia pražská reštaurácia, hostinec či hotel. O nevyhnutnosti prepúšťania hovoria aj spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na cestovný ruch, kultúru či zábavný priemysel.



Viac než dve tretiny firiem v budúcom roku žiadne zásadné zmeny v počte zamestnancov nechystajú.



"Výsledky prieskumu svedčia o vysokej odolnosti firiem aj o úsilí nestratiť zamestnancov v období, keď sa po dlhom čase konečne začína objavovať svetlo na konci tunela v podobe dostupných a účinných vakcín," povedal výkonný riaditeľ firemného bankovníctva ČSOB Petr Manda.



Firmy neveria, že by kríza mala trvať príliš dlho. "Do konca roka počet zamestnancov meniť nebudeme. A v budúcom budeme prijímať ďalších," povedala napríklad majiteľka záhradníctva Laurus v Jihlave Eva Stoklásková.



Ani spoločnosť vyrábajúca plastové diely Titan-Multiplast sa neobáva. "Teraz máme ustálený stav. Počet zamestnancov sme zvýšili. Do konca roka zostávame na rovnakom počte," povedal obchodný riaditeľ firmy Václav Heinrich.



Masaker na trhu práce nepredpokladá v 1. kvartáli budúceho roka ani index trhu práce personálnej agentúry ManpowerGroup, ktorý zahrnuje aj väčších zamestnávateľov. Náborové aktivity však budú skôr utlmené. Zhruba 8 % firiem očakáva rast počtu zamestnancov, naopak, 9 % počíta so znížením ich počtu. Zhruba 77 % firiem neočakáva žiadne zmeny.