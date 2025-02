Na český trh vstúpila jedna z najväčších ukrajinských cestoviek

Praha 18. februára (TASR) - Na český cestovný trh oficiálne vstúpila jedna z najväčších ukrajinských cestovných kancelárií JoinUP!. Spoločnosť, ktorá po vypuknutí vojny a uzatvorení ukrajinských letísk zvládla expanziu do Pobaltia, začala v Česku predávať zájazdy do najvyhľadávanejších destinácií - egyptského Šarm aš-Šajchu a do destinácií v Grécku, Turecku a na Cyprus. Zároveň chce Čechov naučiť využívať pri cestách na dovolenku letisko v poľských Katoviciach. Informoval o tom server iDNES.cz, podľa ktorého k ďalším trhom JoinUp! bude patriť Slovensko.



Česko je deviatou krajinou, kam sa ukrajinská cestovná kancelária od založenia pred 15 rokmi rozšírila. Ambície pritom nemá zrovna malé. Do troch rokov plánuje vybavovať 100.000 klientov ročne. Na porovnanie, k hranici 100.000 vybavených turistov v Česku tento rok mieri európska jednotka, nemecká cestovná kancelária TUI. Tá na český trh vstúpila v roku 2023.



Ani jedna z kancelárií však na úplnú špičku nedosiahne. Najstaršia cestovná kancelária Čedok totiž v tomto roku očakáva pol milióna klientov.



Cestovná kancelária JoinUP! vznikla v roku 2010, pričom súčasťou skupiny sú aj aerolínie SkyUp. V posledných troch rokoch rozbehla zájazdy v Poľsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve a Rumunsku. Po Česku teraz plánuje založiť pobočky aj na Slovensku a v Maďarsku.