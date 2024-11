Na cestách sa začala zimná sezóna, vodiči by mali vymeniť pneumatiky

Bratislava 7. novembra (TASR) - Od začiatku novembra sa začala na cestách zimná sezóna, vodiči by pritom nemali zabudnúť na pravidlá, ktoré stanovujú povinnosť používania zimných pneumatík. Šoféri by mali byť opatrní aj pri cestovaní do zahraničia, kde sa pravidlá pohybu áut v zime môžu výrazne líšiť, uviedla spoločnosť Uniqa, pôsobiaca na slovenskom poistnom trhu.



Povinnosť používať zimné pneumatiky by mal stanovovať zákon o cestnej premávke. Pri osobných autách zákon nepredpisuje presný dátum, ale uvádza, že zimné pneumatiky musí mať vodič na vozidle, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, priblížila spoločnosť. Vymeniť letné pneumatiky za zimné odporúča v momente, keď teploty klesnú pod sedem stupňov Celzia. Pre nákladné autá by mala platiť povinnosť jazdiť so zimnými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v presne vymedzenom období od 15. novembra do 31. marca.



"Zimné pneumatiky sú svojím špeciálnym dezénom a gumenou zmesou na zimných cestách oveľa bezpečnejšie než letné. Brzdná dráha letných pneumatík môže byť totiž na zimných cestách dlhšia o 20 % až 30 %. Odporúčame vodičom, aby zákonné termíny na prezutie auta dodržiavali a zohľadňovali pri tom aj poveternostné podmienky. Počasie, a teda aj vlhkosť na ceste sa môže zmeniť z večera do rána na námrazu a tá v kombinácii s letnými pneumatikami môže spôsobiť vážne dopravné nehody," povedal riaditeľ oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách Uniqa Jiří Moravec.



Zimné pneumatiky by mali byť ľahko rozpoznateľné podľa označení M+S, M.S, M/S alebo M&S. To isté by sa malo týkať aj celosezónnych pneumatík, ktoré vodiči na Slovensku stále častejšie používajú. Pokiaľ majú celoročné pneumatiky označenia M+S, spĺňajú podmienky stanovené na jazdu v zime, doplnila spoločnosť.



"Inak je to v Nemecku, kde už pneumatiky iba so symbolom M+S nie sú považované za zimné a v prípade kontroly alebo nehody v zimnom období vám za ich použitie hrozí pokuta," upozornila Uniqa. V susednom Rakúsku by malo byť prezutie auta na zimu povinné od 1. novembra do 15. apríla, pričom pokuty za neprezuté auto môžu dosiahnuť až niekoľko tisíc eur. Na druhej strane, v Maďarsku či Poľsku zákon povinnosť prezutia zimných pneumatík neustanovuje, uzavrela spoločnosť.