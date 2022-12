Na cestu cez prielivy Bospor a Dardanely už čaká 28 tankerov

Istanbul 9. decembra (TASR) – V Čiernom mori už čaká na preplávanie cez prielivy Bospor a Dardanely do Stredozemného mora celkovo 28 tankerov. Uviedla to lodná agentúra Tribeca. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Turecký námorný úrad vo štvrtok (8. 12.) uviedol, že bude naďalej držať mimo svojich vôd ropné tankery, ktorým chýbajú príslušné poistné listy. A dodal, že potrebuje čas na kontroly.



Dvadsať ropných tankerov čaká na prekonanie Bosporského prielivu a ďalších osem tankerov na preplávanie cez úžinu Dardanely do Stredozemného mora. Na povolenie pokračovať v ceste smerom na juh tak čaká celkovo 28 tankerov, tvrdí Tribeca.



Skupina G7, Európska únia a Austrália sa dohodli na cenovom strope pre ruskú ropu na úrovni 60 USD (57,04 eura) za barel (159 litrov). To zahŕňa aj zákaz pre poskytovateľov lodných služieb a poisťovne, pomáhať s vývozom ruskej ropy za cenu vyššiu ako je tento strop. Cieľom je pripraviť Moskvu o príjmy na financovanie vojny na Ukrajine.



Štátny tajomník ministerstva financií USA Wally Adeyemo v telefonáte so štátnym tajomníkom tureckého ministerstva zahraničných vecí Sedatom Onalom upozornil, že strop sa vzťahuje len na ruskú ropu a nevyžaduje si dodatočné kontroly lodí prechádzajúcich tureckými výsostnými vodami.



V Turecku však od začiatku mesiaca platí samostatné opatrenie, ktoré spôsobuje problémy. Tamojšie úrady vyžadujú, aby im plavidlá predložili doklad o poistení pokrývajúci trvanie ich tranzitu cez prielivy alebo pri zastávke v tureckých prístavoch.



Ankarské generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti v tejto súvislosti vyhlásilo, že je neprijateľné vyvíjať tlak na Turecko pre niečo, čo považuje za "rutinné" kontroly poistenia.



A dodalo, že môže poslať tankery bez riadnej dokumentácie naspäť alebo od nich požadovať, aby predložili nové poistné listy pokrývajúce ich cestu cez turecké vody.



(1 EUR = 1,0519 USD)