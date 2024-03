Na cesty I.-III. triedy by mohol dozerať aj rezort dopravy

Bratislava 20. marca (TASR) - Štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a nad miestnymi cestami by mohlo vykonávať aj ministerstvo dopravy. Túto kompetenciu bude môcť využiť v prípade, ak to bude vyžadovať naliehavý verejný záujem alebo pôjde o okolnosti osobitného zreteľa. Návrh novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v stredu s pripomienkou schválila vláda.



"Účelom návrhu je rozšíriť dozornú (kontrolnú) právomoc ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách I. až III. triedy a miestnych cestách. Súčasná právna úprava neposkytuje ministerstvu náležité kompetencie v prípadoch, ak nežiaducimi opatreniami orgánov miestnej štátnej správy či obcí dôjde k ohrozeniu verejného záujmu na zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky," uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe.



Rezort dopravy bude môcť prípade, že ním uložené opatrenia na základe vykonaného štátneho odborného dozoru nebudú plnené, uložiť pokutu do výšky 33.190 eur. Ak by udelenie pokuty neviedlo do 60 dní k náprave, rezort by mohol pokutu udeliť opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty, a to až do splnenia opatrenia.



Novela cestného zákona je na stole už po niekoľký raz. Koncom minulého roka ju v podobnom znení predložili do Národnej rady (NR) SR poslanci za Smer-SD Ján Mažgút a Erik Kaliňák, avšak začiatkom roka bola z rokovania parlamentu stiahnutá.



Následne sa návrh novely cestného zákona z dielne rezortu dopravy objavil niekoľkokrát v skrátenom medzirezortnom pripomienkovaní. Návrhy sa však stretli s kritikou samospráv i občianskych aktivistov. Nepozdávalo sa im, že si rezort dopravy chcel rozšíriť kompetencie napríklad aj o možnosť vydávať záväzné stanoviská k osádzaniu dopravného značenia či dopravných zariadení.



Kritizovali tiež výšku pokuty v prípade nesplnenia opatrení uložených ministerstvom pri vykonaní štátneho odborného dozoru, ktorú rezort navrhol až do výšky 200.000 eur. Samosprávy i aktivisti sa ohradzovali aj voči skrátenému pripomienkovému konaniu.