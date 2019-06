Na cesty treba v Česku vynaložiť do roku 2030 asi 1,5 bilióna Kč

Postaví sa alternatíva k dôležitej diaľnici D1, hradecká D11 sa dostane až k poľskej hranici. Z Prahy sa bude jazdiť do rakúskeho mesta Linz bez prerušenia.

Praha 4. júna (TASR) - V Česku treba vyasfaltovať približne 920 kilometrov diaľnic. Úradníci pracujú na dopravných projektoch za 1,5 bilióna Kč (58,09 miliardy eur). Ministerstvo dopravy by potrebovalo 166 miliárd Kč ročne. Teraz dostáva asi polovicu potrebnej sumy.



Postaví sa alternatíva k dôležitej diaľnici D1, hradecká D11 sa dostane až k poľskej hranici. Z Prahy sa bude jazdiť do rakúskeho mesta Linz bez prerušenia.



Ministerstvo dopravy predstavilo plán, ako do roku 2030 splní požiadavku premiéra Andreja Babiša na dokončenie diaľničnej siete. Iba uvedená základná sieť predstavuje investície za 494 miliárd Kč.



Zrýchlenie výstavby ciest je aj napriek tomu, že sa na ne nemôže uvoľňovať toľko peňazí, koľko by bolo treba, hlavným cieľom vládneho hnutia ANO. Nespokojnosť s ich výstavbou vyjadril vlani v júni aj predseda vlády Babiš.



“Som človek, ktorý chce mať všetko rýchlo. My tu vedieme diskusiu so šéfom Riaditeľstva ciest a diaľnic o termínoch, ktoré sa mi nepáčia. Povedal som pánovi ministrovi Danovi Ťokovi, že musí pána (riaditeľa Jana) Kroupu donútiť k tomu, aby všetko postavil do roku 2025,” uviedol.



Po necelom roku už pôvodní šéfovia rezortu a riaditeľstva ciest vo funkciách nie sú. Neplatí ani termín, ktorý sa posunul z prakticky nesplniteľného dátumu o päť rokov. Informoval o tom portál IDNES.cz.



Podľa námestníka ministra dopravy Tomáša Čočka musí štát na výstavbu ciest a železnice vynakladať ročne 166 miliárd Kč v prípade, ak chce v budúcom desaťročí dokončiť diaľničnú sieť a začať výstavbu vysokorýchlostných tratí.



Do sumy, ktorá znamená vynakladať desatinu štátneho rozpočtu na dopravné stavby, nie sú zahrnuté náklady na výstavbu prepojenia Dunaja s Odrou.



Štát tento rok plánuje venovať na výstavbu ciest len 86 miliárd Kč. A ani vo výhľadoch na nasledujúce roky sa nepočíta s razantným zvýšením výdavkov na ne.



(1 EUR = 25,832 CZK)