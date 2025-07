Na cyklotrase spájajúcej Žilinský a Trenčiansky kraj osadili cyklomost

Hvozdnica 31. júla (TASR) - Na stavbe cyklotrasy spájajúcej Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) osadili vo štvrtok predpoludním 78 metrov dlhý cyklomost. Poslúži na bezpečný prechod cyklistov ponad Hričovský kanál neďaleko obce Hvozdnica v okrese Bytča. Ako pre TASR uviedol vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb odboru dopravy Úradu ŽSK Peter Mráz, stavebné práce na cyklotrase sú už približne z dvoch tretín hotové.



Doplnil, že cyklotrasa má približne 12 kilometrov. „Deväť kilometrov je kompletne nových mimo zóny automobilovej dopravy a tri kilometre sú vedené po existujúcich, málo frekventovaných miestnych a účelových komunikáciách. Začiatok cyklotrasy je na hranici dvoch krajov a celý tento úsek končí v Kotešovej, kde sa napája na už existujúcu cyklotrasu smerom k Hričovskej priehrade,“ priblížil Mráz.







V snahe zabezpečiť cyklistom čo najväčšiu bezpečnosť sú súčasťou cyklotrasy podjazdy. „Sú to dva podjazdy cesty I/10 v Bytči a cesty II/507 v Kotešovej, aby sme sa vyhli úrovňovým križovaniam týchto dvoch dosť frekventovaných ciest,“ uviedol Mráz.



Nový cyklomost v katastri Hvozdnice prepojí oba brehy Hričovského kanála. „Most váži 137 ton a má dĺžku 78 metrov. Následne sa bude betónovať ešte doska na celom moste, ktorá ho zaťaží necelými 100 tonami betónu. Nasledovať budú vrchné konštrukcie vozovky, zábradlia, takže ešte potrvá päť - šesť týždňov, kým bude vo finálnom štádiu,“ uviedol Erik Vlčák z dodávateľskej spoločnosti Erigom SK.



Samotnej inštalácii cyklomosta podľa jeho slov predchádzala náročná príprava. Konštrukcia sa vyrábala od januára a neskôr sa v troch častiach previezla priamo na miesto pokládky, kde ju ešte zmontovali do jedného celku.



Vlčák potvrdil, že cyklotrasa je približne z dvoch tretín hotová a chýbajú dokončiť zhruba štyri kilometre. „Síce máme termín ukončenia v januári budúceho roka, ale je našou snahou ukončiť to do konca novembra, aby sme ešte pred zimou odovzdali stavbu do užívania,“ dodal Vlčák.



Stavbu za viac ako štyri milióny eur financuje ŽSK z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko. Nová cyklotrasa bude prechádzať piatimi katastrálnymi územiami - Mikšová, Hvozdnica, Predmier, Malá Bytča a Veľká Bytča.