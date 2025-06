Na cyklotrasy na Devín sa hľadajú peniaze, tvrdia Taraba a Ráž

Bratislava 30. júna (TASR) - Devín s Bratislavou spojí nová cyklotrasa, pričom mesto už má pozemky na jej vybudovanie. Aktuálne sa však ešte hľadajú peniaze na jej financovanie. Uviedli to na sociálnej sieti Ministerstva dopravy (MD) SR jeho rezortný šéf Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



„Naším cieľom je, aby od Devína až na koniec malokarpatskej vínnej cesty bola vybudovaná jedna súvislá cyklotrasa. A ako minister životného prostredia som dnes dal súhlas, aby sa podpísala nájomná zmluva medzi pozemkami, ktoré patria pod organizácie ministerstva životného prostredia, bez ktorých sa táto cyklotrasa vystavať nedá. Myslím si, že ten obrovský potenciál, ktorý tu je aj v oblasti turizmu, týmto bude môcť byť naplnený,“ uviedol Taraba.



Ráž doplnil, že na výstavbu tejto cyklotrasy je aktuálne dôležité už len nájsť finančné zdroje, z ktorých bude vybudovaná. „Snažíme sa pomáhať pri výstavbe tejto cyklotrasy, lebo ak sa máme hýbať z áut smerom do mestskej hromadnej dopravy a smerom na bicykle, tak to, čo potrebujeme, sú kvalitné a hlavne bezpečné cyklotrasy, ktoré sú oddelené od ciest a od áut,“ uzavrel s tým, že cesta na Devín je problematická a často na tomto úseku vznikajú kolízne situácie, keďže tam jazdia autá aj cyklisti po rovnakej ceste.