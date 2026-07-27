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Na D1 otvorili ultrarýchle nabíjacie stanice pre elektromobily
Nové body ponúkajú vodičom ultrarýchle nabíjanie s výkonom až 400 kilowattov (kW).
Autor TASR
Bratislava 27. júla (TASR) - Na diaľnici D1 pribudli nové ultrarýchle nabíjacie body. Vodiči elektromobilov môžu využívať najnovšiu lokalitu Malý Šariš aj nedávno otvorené stanice Bôrik, Sosna a Janovík. Informovala o tom sieť ZSE Drive, ktorá stanice prevádzkuje.
Nové body ponúkajú vodičom ultrarýchle nabíjanie s výkonom až 400 kilowattov (kW). Na odpočívadle Malý Šariš na diaľnici D1 v smere z Levoče do Prešova je k dispozícii päť nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a dva nabíjacie body pre elektrické nákladné vozidlá.
Na odpočívadle Janovík na trase z Košíc do Prešova pribudli tri nabíjacie body pre osobné elektromobily. Nové stanice vznikli aj na odpočívadlách Bôrik a Sosna pri Batizovciach, kde je na každej lokalite vodičom k dispozícii päť nabíjacích bodov pre osobné elektromobily.
V najbližších týždňoch budú vodičom elektromobilov sprístupnené aj nabíjacie stanice Štiavnička a Hrádok, čím ZSE Drive dokončí sprístupnenie všetkých dostupných lokalít aktuálnej etapy projektu. Poslednou plánovanou lokalitou zostáva Ivachnová, ktorej výstavba nadväzuje na realizáciu príslušného úseku diaľnice.
Nové lokality sú súčasťou projektu na vybudovanie národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc pozdĺž diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý zastrešuje spoločnosť MH Invest. Nabíjacie body určené pre nabíjanie elektrických nákladných vozidiel sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci Nástroja pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (AFIF).
Nové body ponúkajú vodičom ultrarýchle nabíjanie s výkonom až 400 kilowattov (kW). Na odpočívadle Malý Šariš na diaľnici D1 v smere z Levoče do Prešova je k dispozícii päť nabíjacích bodov pre osobné elektromobily a dva nabíjacie body pre elektrické nákladné vozidlá.
Na odpočívadle Janovík na trase z Košíc do Prešova pribudli tri nabíjacie body pre osobné elektromobily. Nové stanice vznikli aj na odpočívadlách Bôrik a Sosna pri Batizovciach, kde je na každej lokalite vodičom k dispozícii päť nabíjacích bodov pre osobné elektromobily.
V najbližších týždňoch budú vodičom elektromobilov sprístupnené aj nabíjacie stanice Štiavnička a Hrádok, čím ZSE Drive dokončí sprístupnenie všetkých dostupných lokalít aktuálnej etapy projektu. Poslednou plánovanou lokalitou zostáva Ivachnová, ktorej výstavba nadväzuje na realizáciu príslušného úseku diaľnice.
Nové lokality sú súčasťou projektu na vybudovanie národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc pozdĺž diaľnic a rýchlostných ciest, ktorý zastrešuje spoločnosť MH Invest. Nabíjacie body určené pre nabíjanie elektrických nákladných vozidiel sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie v rámci Nástroja pre infraštruktúru pre alternatívne palivá (AFIF).