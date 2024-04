Na D1 pri Považskej Bystrici obnovia mostné závery

Považská Bystrica 12. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zabezpečí počas niekoľkotýždňových prác komplexnú výmenu mostných záverov na takmer polkilometrovom moste na úseku diaľnice D1 pri Považskej Bystrici. Do obnovy investuje 270.000 eur, s prácami začne v sobotu (13. 4.). TASR o tom v piatok informoval odbor marketingu a propagácie NDS.



NDS pripomenula, že mostné závery sú najdôležitejšou súčasťou mostov. Nachádzajú sa na ich začiatku a konci a umožňujú pozdĺžny pohyb nosnej konštrukcie mosta - slúžia na prevedenie dopravy cez dilatačnú škáru. "Ak by sme mostné závery neobnovovali, v mieste poruchy by bolo potrebné dlhodobo znížiť rýchlosť, prejazd by bol nekomfortný, dochádzalo by k poškodeniu áut a v konečnom dôsledku by si neskoršia komplexná oprava mosta vypýtala vyššiu investíciu," ozrejmila NDS.



Diaľničiari počas prác na považskej D1 zrežú asfaltobetónové vrstvy vozovky, demontujú zvodidlá, odstránia bočné oceľové časti mostného záveru, osadia nové oceľové lôžko, namontujú sekundárne odvodnenie, osadia gumokovové moduly, dobetónujú vybúrané rímsy, opravia poškodené časti, položia nové asfaltové vrstvy a osadia krycie plechy na rímse mosta.



Práce zabezpečí NDS v dvoch etapách, a to od soboty od 7.00 h do 3. júna do 18.00 h v úseku diaľnice D1 na moste nad parkoviskom motokrosového areálu v ľavom jazdnom páse v smere zo Žiliny do Trenčína. "Práce sú nastavené tak, aby doprava bola vedená vždy vo voľnom jazdnom pruhu a boli minimalizované dopravné kongescie," doplnila NDS.



Výmenu mostných záverov plánuje NDS zabezpečiť i nad prístupovou komunikáciou a Lukavským potokom na D1, poľnou cestou a potokom Chocholnica na D1, v križovatke Hronský Beňadik v ľavom jazdnom páse v smere do Bratislavy, v Haniske v ľavom jazdnom páse v smere do Košíc, na vetve križovatky Svrčinovec a estakáde pred Prístavným mostom na bratislavskej strane Dunaja.



NDS v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby boli obozretní, ohľaduplní, dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami a najmä rešpektovali rýchlostne limity. "Záleží ako na bezpečnosti motoristov, tak na bezpečnosti pracovníkov v teréne. Práve nepozornosť a nedodržiavanie zníženej rýchlosti sú najčastejšími príčinami neraz vážnych nehôd," pripomenula NDS.