Na D4 a R7 vymieňajú protihlukové steny, ktoré začali hrdzavieť
Výmenu protihlukových stien realizuje koncesionár na vlastné náklady.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Na nultom obchvate Bratislavy, diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7, vymieňajú protihlukové steny, ktoré začali korodovať. Koncesionár obchvatu, ktorý začal s prácami ešte vlani na jeseň, ich vymieňa za nové hliníkové panely. Hovorkyňa Ministerstva dopravy (MD) SR Petra Poláčiková pre TASR uviedla, že aktuálne sa výmena týka úseku rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná - Holice a s rozoberaním protihlukových stien sa začalo aj na úseku diaľnice D4 medzi križovatkami Jarovce - Rusovce.
„V najbližších mesiacoch budú práce pokračovať ďalej po jednotlivých úsekoch/etapách, ktoré si koncesionár riadi vo svojej réžii,“ skonštatovala Poláčiková s tým, že harmonogram bude závisieť aj od poveternostných podmienok.
Výmenu protihlukových stien realizuje koncesionár na vlastné náklady. Rezort dopravy poukazuje na to, že výhodou PPP projektu v tomto kontexte je práve to, že riziko výstavby, prevádzky a údržby nesie počas trvania koncesnej lehoty koncesionár. Ministerstvo dopravy preto na tento zásah nevynakladá žiadne finančné prostriedky, panely tak mení koncesionár vo svojej réžii a na vlastné náklady.
Koncesionárom je konzorcium Zero Bypass Limited „Obchvat nula”. Konzorcium uzavrelo v roku 2016 so Slovenskou republikou (v zastúpení rezortu dopravy) koncesnú zmluvu - dohodu o obchodných podmienkach v súvislosti s bratislavským obchvatom D4-R7. Projekt D4-R7 zahŕňa stavbu 27-kilometrového diaľničného úseku (D4) medzi Jarovcami a Račou a približne 32-kilometrového úseku úseku rýchlostnej ceny (R7) medzi Prievozom a Holicami.
