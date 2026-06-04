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Na ďalšom z úsekov diaľnice D3 ukončili pyrotechnický prieskum
Pyrotechnický prieskum patrí podľa NDS medzi najdôležitejšie prípravné práce ešte pred začatím samotnej výstavby diaľnice.
Autor TASR
Bratislava/Kysucké Nové Mesto 4. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila pyrotechnický prieskum na ďalšom z rozostavaných úsekov diaľnice D3 na Kysuciach. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie NDS, pyrotechnici pod budúcou diaľnicou medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou objavili štyri nálezy.
„Medzi nálezmi sa našiel jeden protipancierový delostrelecký granát, dva mínometné granáty a jeden náboj pre protilietadlový kanón. Všetky munície boli nevybuchnuté a odborníci ich hneď po náleze zaistili, previezli a zneškodnili,“ konkretizovali diaľničiari.
Pyrotechnický prieskum patrí podľa NDS medzi najdôležitejšie prípravné práce ešte pred začatím samotnej výstavby diaľnice. „Každý kilometer budúcej diaľnice musí byť ešte pred začiatkom samotnej výstavby dôkladne preverený. Ukončenie pyrotechnickej sondáže nám zároveň umožňuje postúpiť do ďalej etapy výstavby,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Na úseku D3 medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou sa aktuálne čistí stavenisko od drevín a robí sa archeologický prieskum. „Takisto pokračujú práce na preložkách vodovodov a na vrtoch pre potreby geotechnického monitoringu stavby. Taktiež sa sanuje podložie na preložkách ciest prvej triedy, niektorých úsekoch budúcej diaľnice a na budúcom odpočívadle v Krásne nad Kysucou,“ dodali diaľničiari.
„Medzi nálezmi sa našiel jeden protipancierový delostrelecký granát, dva mínometné granáty a jeden náboj pre protilietadlový kanón. Všetky munície boli nevybuchnuté a odborníci ich hneď po náleze zaistili, previezli a zneškodnili,“ konkretizovali diaľničiari.
Pyrotechnický prieskum patrí podľa NDS medzi najdôležitejšie prípravné práce ešte pred začatím samotnej výstavby diaľnice. „Každý kilometer budúcej diaľnice musí byť ešte pred začiatkom samotnej výstavby dôkladne preverený. Ukončenie pyrotechnickej sondáže nám zároveň umožňuje postúpiť do ďalej etapy výstavby,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Na úseku D3 medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou sa aktuálne čistí stavenisko od drevín a robí sa archeologický prieskum. „Takisto pokračujú práce na preložkách vodovodov a na vrtoch pre potreby geotechnického monitoringu stavby. Taktiež sa sanuje podložie na preložkách ciest prvej triedy, niektorých úsekoch budúcej diaľnice a na budúcom odpočívadle v Krásne nad Kysucou,“ dodali diaľničiari.