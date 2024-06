Na daniach a poplatkoch chcú v Považskej Bystrici vybrať 8 miliónov

Považská Bystrica 3. júna (TASR) - Považskobystrická radnica začala distribuovať rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch. Domácnosti v najbližších dňoch navštívia zamestnanci mestského úradu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Iveta Pagáč Kováčiková.



Miestne dane tvoria podľa nej daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Termíny na úhradu nájdu občania priamo v rozhodnutiach. Prvá splátka v prípade fyzických osôb býva do konca augusta, druhá do konca septembra.



"Distribúcia rozhodnutí sa začala 31. mája. Doručovanie potrvá približne tri týždne, preto odporúčame občanom počkať. Tým, ktorí majú elektronickú schránku aktívnu na doručovanie, zašleme rozhodnutia do nej. Nie je potrebné ísť osobne na mestský úrad. V prípade, ak občan býva mimo mesta alebo sa ho nepodarí zastihnúť, rozhodnutie doručujeme poštou," priblížil vedúci ekonomického odboru na mestskom úrade Anton Martaus.



V minulom roku vybrala radnica na daniach a poplatkoch takmer 5,8 milióna eur. Mestu sa podarilo vymôcť ďalších viac ako 230.000 eur nedoplatkov za predchádzajúce obdobie. V tomto roku plánujú vybrať približne osem miliónov eur. Nedoplatky za minulý rok sú vo výške približne 430.000 eur.



"Financie z miestnych daní a poplatkov idú na účet mesta. Radnica nimi pokrýva služby ako zber a likvidácia odpadu, osvetlenie, zimná a letná údržba, originálne kompetencie pre školy, opatrovateľky či mestskú hromadnú dopravu," doplnil Martaus.