< sekcia Ekonomika
Na daniach a poplatkoch vybrali v Hriňovej minulý rok vyše 874.640 eur
Mesto Hriňová plánuje tento rok hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur. V rozpočte naplánovali len nevyhnutné výdavky na činnosť samosprávy a pokračujúce projekty.
Autor TASR
Hriňová 4. marca (TASR) - Na miestnych daniach a poplatkoch za stavebný a komunálny odpad vybralo mesto Hriňová v Detvianskom okrese za minulý rok vyše 874.640 eur. Je to takmer sto percent z celkového predpisu daní a poplatkov. TASR o tom informovala vedúca ekonomického oddelenia hriňovského mestského úradu Slávka Gombalová.
Dodala, že prijaté platby za miestne dane boli vlani v objeme 547.295 eur, poplatok za odpad prijali v sume 327.346 eur. Percento zaplatených daní bolo podľa nej približne rovnaké ako v predošlom roku. Mesto vybralo aj nedoplatky daní za staré roky v celkovej výške 22.578 eur.
Ako ďalej uviedla, najväčšiu časť tvorí daň zo stavieb, ktorá bola za rok 2025 vo výške 291.416 eur a daň z pozemkov v sume 222.494 eur. „Daň za psa bola podľa predpisu v sume 5858 eur a zvyšok tvorili ostatné miestne dane,“ priblížila.
Mesto Hriňová plánuje tento rok hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur. V rozpočte naplánovali len nevyhnutné výdavky na činnosť samosprávy a pokračujúce projekty. Vedúca ekonomického oddelenia poznamenala, že dotácie z rozpočtu mesta budú v roku 2026 poskytovať v rovnakej výške ako roky predtým. Znamená to, že naplánovali sumu 65.200 eur. Výšku miestnych daní a poplatkov v tomto roku nemenili. Poplatok za odpad na osobu a rok je v Hriňovej 46 eur.
Dodala, že prijaté platby za miestne dane boli vlani v objeme 547.295 eur, poplatok za odpad prijali v sume 327.346 eur. Percento zaplatených daní bolo podľa nej približne rovnaké ako v predošlom roku. Mesto vybralo aj nedoplatky daní za staré roky v celkovej výške 22.578 eur.
Ako ďalej uviedla, najväčšiu časť tvorí daň zo stavieb, ktorá bola za rok 2025 vo výške 291.416 eur a daň z pozemkov v sume 222.494 eur. „Daň za psa bola podľa predpisu v sume 5858 eur a zvyšok tvorili ostatné miestne dane,“ priblížila.
Mesto Hriňová plánuje tento rok hospodáriť so sumou viac ako osem miliónov eur. V rozpočte naplánovali len nevyhnutné výdavky na činnosť samosprávy a pokračujúce projekty. Vedúca ekonomického oddelenia poznamenala, že dotácie z rozpočtu mesta budú v roku 2026 poskytovať v rovnakej výške ako roky predtým. Znamená to, že naplánovali sumu 65.200 eur. Výšku miestnych daní a poplatkov v tomto roku nemenili. Poplatok za odpad na osobu a rok je v Hriňovej 46 eur.