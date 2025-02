Na daniach a poplatkoch vybralo mesto Zvolen vlani 6,7 milióna eur

Zvolen 6. februára (TASR) - V uplynulom roku vybralo mesto Zvolen na miestnych daniach a poplatkoch viac ako 6,7 milióna eur. Približne 61 percent uvedenej sumy predstavoval príjem z dane z nehnuteľnosti. V absolútnych číslach išlo o viac ako štyri milióny eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že suma vybratých daní oproti roku 2023 vzrástla o približne 20 percent. "Aj preto mesto mohlo v minulom roku plnohodnotne poskytovať služby obyvateľom, hoci náklady neustále stúpajú," objasnil.



Ako ďalej uviedol, v sume viac ako 6,7 milióna eur je započítaných aj viac ako 141.000 eur, ktoré sú z exekučných konaní. "Mestá a obce v súčasnosti čelia vážnym ekonomickým problémom. Spôsobené sú vysokou infláciou, zvyšovaním cien tovarov a služieb," podotkol s tým, že za tým je aj nárast DPH od 1. januára tohto roka. Zdôraznil, že je to aj pre negatívne dosahy viacerých legislatívnych zmien na rozpočet samosprávy.



Podľa hovorcu, aby mesto stabilizovalo poskytovanie služieb obyvateľom bez zníženia ich kvality, bolo nevyhnutné pristúpiť k úprave miestnych daní a poplatkov pre aktuálny rok. V prípade dane z nehnuteľnosti je to v priemere o 4,5 percenta. Sú to byty, stavby na bývanie, chaty či garáže. Poplatok za komunálny odpad je po novom vyšší o štyri eurá, zo 48 na 52 eur ročne. "Daň z pozemkov ostala na rovnakej úrovni ako v minulom roku," povedal.



Mesto Zvolen plánuje tento rok hospodáriť s rozpočtom viac ako 85 miliónov eur. Bežný rozpočet je vyrovnaný. Kapitálový je schodkový v celkovom objeme viac ako 23 miliónov eur. Príjmy a výdavky sú na úrovni 85.466.393 eur. Bežné príjmy aj výdavky sú v hodnote takmer 50 miliónov eur, z toho daňové príjmy sú 24 miliónov eur. Miestne dane pre rok 2025 sú zvýšené o 514.000 eur.