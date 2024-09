Na daňových kontrolách sa počas leta vybralo viac ako 87 miliónov eur

Bratislava 25. septembra (TASR) - Finančná správa (FS) vykonala v období od júna do augusta 1789 daňových kontrol a 3248 miestnych zisťovaní. Suma dosiahnutých nálezov z daňových kontrol za uvedené obdobie predstavovala viac ako 87 miliónov eur. Informovala o tom v stredu FS.



"V nadväznosti aj na tieto kontroly finančná správa v letnom období podala viac ako 130 trestných oznámení, z toho najviac za skutkové podstaty skrátenia dane a poistného, nezaplatenia dane, neodvedenia dane a poistného a daňového podvodu. Týmito oznámeniami sa následne zaoberajú orgány činné v trestnom konaní," doplnili predstavitelia správy.



Medzi najvýznamnejšie prípady patril podľa nich nález úradu pre vybrané hospodárske subjekty vo výške viac ako 17 miliónov eur. Vysoký mal byť aj augustový nález v hodnote viac ako deväť miliónov eur na dani z pridanej hodnoty daňového úradu Nitra za fiktívnu fakturáciu pohonných látok.



Daňoví kontrolóri z Bratislavy mali ďalej riešiť významný prípad pri kontrole daní z príjmov subjektu registrovaného v SR so sídlom na Malte. Ten do daňového účtovníctva nezahrnul transakcie cez účty v zahraničí, takže tieto finančné operácie sa neobjavili v základe dane ako zdaniteľný príjem. To daňoví kontrolóri vyhodnotili ako porušenie daňových predpisov a vyčíslili z neho nález vo výške viac ako 4,5 milióna eur.



"Výsledky kontrol pri takýchto závažnejších porušeniach daňových predpisov sú často v miliónových sumách a znamenajú nemalý prínos pre štátny rozpočet," uzavrela finančná správa.