Na dlhodobú sociálno-zdravotnú starostlivosť pôjde 265 mil. eur

Bratislava 29. apríla (TASR) – Celkové náklady, ktoré chce Slovensko ukrojiť zo 6,6-miliardového balíka plánu obnovy a odolnosti na dlhodobú sociálnu a zdravotnú starostlivosť, vyčíslili na 265 miliónov eur. Z toho 212 miliónov eur sa má minúť v oblasti sociálnych služieb a 53 miliónov eur v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z finálneho materiálu plánu, ktorý v stredu (28. 4.) schválila vláda.



Vychádzajúc z tohto komponentu Slovensko čakajú tri reformy v oblasti dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Ide o reformu integrácie a financovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti, reformu posudkovej činnosti a reformu dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry pre jej implementáciu. Zjednotenie posudkovej činnosti bude stáť odhadom dva milióny eur a na poslednú z tretice reforiem sú odhadované náklady vo výške deviatich miliónov eur.



Zo zvyšného balíka chce štát investovať napríklad do rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti. Cieľom je výrazne zvýšiť hlavne kapacity pobytových zariadení komunitného typu, ako je napríklad podporované bývanie. Zvýši sa i počet nových ambulantných zariadení a investície podporia aj výstavbu nových nízkokapacitných zariadení. Na splnenie tohto cieľa vyčlenilo Slovensko 193 miliónov eur, z toho 87 miliónov eur na ambulantné zariadenia, 70 miliónov eur na komunitné pobytové zariadenia a 36 miliónov eur na nízkokapacitné zariadenia.



Druhou veľkou investíciou tohto komponentu je rozšírenie a obnova kapacít následnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Cieľmi sú vytvorenie nových kapacít následnej lôžkovej starostlivosti či rozšírenie a obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Bude to stáť 32 miliónov eur, z toho 27 miliónov eur má byť minutých na ústavnú následnú starostlivosť a zvyšných päť miliónov eur na domácu ošetrovateľskú starostlivosť.



Plán ráta aj s investíciami do rozšírenia a obnovy kapacít paliatívnej starostlivosti. "Dostupné a kvalitné služby paliatívnej starostlivosti zabezpečia terminálne chorým pacientom dôstojné prežitie posledných mesiacov života v domácom prostredí alebo v inom prostredí podľa ich osobnej preferencie, s cieľom čo najdlhšie zachovať autonómiu a dôstojnosť zomierajúceho človeka," vysvetlili v materiáli. Malo by to stáť 20 miliónov eur, z toho 18 miliónov eur pôjde na lôžkovú paliatívnu starostlivosť a zvyšné dva milióny na domácu hospicovú starostlivosť.



Zvyšných deväť miliónov eur vyčlenil štát na administratívne kapacity a implementáciu reforiem a investícií.