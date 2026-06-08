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Na dlhší život na dôchodku sa na Slovensku cíti pripravených 29 % žien
Na Slovensku ženy dlhodobo čelia nižším príjmom ako muži, čo sa môže v konečnom dôsledku premietnuť aj do nižších úspor a nižšieho dôchodku.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Iba 45 % žien na Slovensku má našetrené toľko, aby bez príjmu vyžili aspoň tri mesiace. V prípade mužov je to 55 %. Nižšia aktuálna finančná pohoda sa premieta aj do slabšieho finančného sebavedomia žien smerom do budúcnosti. Hoci sa ženy dožívajú v priemere o sedem rokov viac, len 29 % z nich verí, že bude mať dostatok financií na dlhší život. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu skupiny NN o dlhovekosti.
Na Slovensku ženy dlhodobo čelia nižším príjmom ako muži, čo sa môže v konečnom dôsledku premietnuť aj do nižších úspor a nižšieho dôchodku. Vyššiemu riziku finančnej neistoty v starobe pritom čelia najmä jednorodičky, slobodné ženy a vdovy. V rámci I. dôchodkového piliera sa od januára 2026 zmenil spôsob výpočtu dôchodku, čo by malo pomôcť práve ženám. Po novom sa obdobie starostlivosti o dieťa - materská a rodičovská dovolenka - hodnotí rovnako ako obdobie zárobkovej činnosti, teda ako keby žena počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovala. Táto zmena platí pre dnešné dôchodkyne aj pre všetky pracujúce ženy a budúce mamy.
Okrem financií má na celkovú pripravenosť na dlhovekosť významný vplyv aj zdravie, v ktorom majú ženy navrch. Svoje zdravie hodnotí ako dobré až veľmi dobré viac ako polovica z nich. Ženy pijú menej alkoholu - konzumuje ho pravidelne len 14 % z nich (u mužov je to tretina) a tiež menej fajčia. Sú svedomitejšie aj v prevencii onkologických ochorení. Preventívne vyšetrenie na rakovinu prsníka absolvovalo za posledné dva roky podľa prieskumu 43 % oprávnených žien, kým skríning rakoviny prostaty podstúpilo len 19 % mužov.
Na rozdiel od fyzického zdravia vykazuje index duševného zdravia u oboch pohlaví podobné hodnoty. Muži však pociťujú o niečo väčší pokoj v duši ako ženy (skóre 5,7 vs. 5,2), čo odráža väčší denný stres a neistotu u žien. Stavy úzkosti alebo depresie uvádza 14 % žien a 11 % mužov. Ženy sa cítia aj o niečo osamelejšie - osamelo sa cíti 42 % opýtaných. Podľa vlastného vyjadrenia sa tiež horšie adaptujú na zmeny, čo môže byť v súčasnom období obzvlášť stresujúce.
Medzinárodný prieskum pre skupinu NN - Longevity Survey 2025 - realizovala výskumná agentúra Indiville prostredníctvom online dotazníka v piatich európskych krajinách - Slovensko, Česká republika, Belgicko, Grécko a Španielsko na vzorke 5119 respondentov, z toho 1018 zo Slovenska. Zber dát prebiehal od 29. septembra do 4. novembra 2025. Išlo o štvrtý ročník kontinuálneho prieskumu.
Na Slovensku ženy dlhodobo čelia nižším príjmom ako muži, čo sa môže v konečnom dôsledku premietnuť aj do nižších úspor a nižšieho dôchodku. Vyššiemu riziku finančnej neistoty v starobe pritom čelia najmä jednorodičky, slobodné ženy a vdovy. V rámci I. dôchodkového piliera sa od januára 2026 zmenil spôsob výpočtu dôchodku, čo by malo pomôcť práve ženám. Po novom sa obdobie starostlivosti o dieťa - materská a rodičovská dovolenka - hodnotí rovnako ako obdobie zárobkovej činnosti, teda ako keby žena počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovala. Táto zmena platí pre dnešné dôchodkyne aj pre všetky pracujúce ženy a budúce mamy.
Okrem financií má na celkovú pripravenosť na dlhovekosť významný vplyv aj zdravie, v ktorom majú ženy navrch. Svoje zdravie hodnotí ako dobré až veľmi dobré viac ako polovica z nich. Ženy pijú menej alkoholu - konzumuje ho pravidelne len 14 % z nich (u mužov je to tretina) a tiež menej fajčia. Sú svedomitejšie aj v prevencii onkologických ochorení. Preventívne vyšetrenie na rakovinu prsníka absolvovalo za posledné dva roky podľa prieskumu 43 % oprávnených žien, kým skríning rakoviny prostaty podstúpilo len 19 % mužov.
Na rozdiel od fyzického zdravia vykazuje index duševného zdravia u oboch pohlaví podobné hodnoty. Muži však pociťujú o niečo väčší pokoj v duši ako ženy (skóre 5,7 vs. 5,2), čo odráža väčší denný stres a neistotu u žien. Stavy úzkosti alebo depresie uvádza 14 % žien a 11 % mužov. Ženy sa cítia aj o niečo osamelejšie - osamelo sa cíti 42 % opýtaných. Podľa vlastného vyjadrenia sa tiež horšie adaptujú na zmeny, čo môže byť v súčasnom období obzvlášť stresujúce.
Medzinárodný prieskum pre skupinu NN - Longevity Survey 2025 - realizovala výskumná agentúra Indiville prostredníctvom online dotazníka v piatich európskych krajinách - Slovensko, Česká republika, Belgicko, Grécko a Španielsko na vzorke 5119 respondentov, z toho 1018 zo Slovenska. Zber dát prebiehal od 29. septembra do 4. novembra 2025. Išlo o štvrtý ročník kontinuálneho prieskumu.