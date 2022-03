Na dolnej Orave začali stavať 30 kilometrov verejnej kanalizácie

Žaškov/Párnica 31. marca (TASR) – Vodári spustili na dolnej Orave výstavbu verejnej kanalizácie v dĺžke 30 kilometrov. Pripojiť by sa na ňu malo približne 755 nehnuteľností v obciach Žaškov a Párnica, okres Dolný Kubín. Počet obyvateľov so zlepšeným čistením odpadových vôd sa zvýši o 2100. Informoval o tom vo štvrtok generálny riaditeľ Oravskej vodárenskej spoločnosti (OVS) Jozef Revaj.



"Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov a zamedzí sa znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd," skonštatoval Revaj. Doplnil, že odpadové vody budú čistiť v existujúcej čistiarni odpadových vôd v Dolnom Kubíne. Už teraz podľa Revaja prebiehajú intenzívne stavebné práce, položených je 200 metrov potrubia. Ukončenie výstavby predpokladajú koncom budúceho roka.



Starosta Párnice Ján Hančiak priblížil, že po novom by malo mať kanalizáciu 80 percent obce. "Ako sme pripravení, to zistíme asi až počas výstavby, keď stroje vkročia do ulíc a miestnych komunikácií. S projektom sme stotožnení a sme radi, že sme jeho súčasťou. Už len z pohľadu životného prostredia a odstránenia nedostatkov a neduhov, ktoré sú spojené s odkanalizovaním," povedal.



Podľa starostu Žaškova Milana Pavlovčíka ide o projekt, ktorý OVS pripravovala od roku 2005. Dotkne sa asi 85 percent domácností v obci. "Vieme, že to bude ťažké. Že budeme mať rozbité cesty, ktoré sme horko-ťažko za desať rokov dali dohromady. Lenže kanalizácia je v 21. storočí už nevyhnutná vec," zdôraznil. Dodal, že projekt pomôže nielen obyvateľom, ale aj životnému prostrediu.



Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov vodárenskej spoločnosti. Celkové oprávnené výdavky sú 17,7 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 15,9 milióna eur a vlastné zdroje spoločnosti 1,7 milióna eur.