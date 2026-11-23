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Na dolnom Zemplíne zaznamenali nárast prenocovaní
Turisti v regióne zostávajú dlhšie ako v predchádzajúcich rokoch.
Autor TASR
Michalovce 23. novembra (TASR) - Región dolný Zemplín zaznamenal za prvých osem mesiacov tohto roka medziročný nárast počtu prenocovaní o viac ako 11 percent. Počet ubytovaných návštevníkov pritom vzrástol o 3,65 percenta. Turisti tak v regióne zostávajú dlhšie ako v predchádzajúcich rokoch. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR, o ktorých TASR informoval výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu (ZOOCR) Dolný Zemplín Tibor Tabak.
Od januára do augusta sa v ubytovacích zariadeniach na dolnom Zemplíne ubytovalo 70.871 návštevníkov, čo je o 2493 viac ako v rovnakom období minulého roka. Celkový počet prenocovaní dosiahol 171.635, medziročne tak pribudlo 17.185 nocí. Priemerná dĺžka pobytu sa zvýšila na 2,42 noci. Väčšinu návštevníkov tvorili domáci turisti, ktorých bolo 56.120. Počet zahraničných hostí vzrástol o 4,12 percenta na 14.751. „Naše strategické smerovanie postavené na prepojení ‚vody a vína‘ prináša reálne výsledky. Dáta potvrdzujú, že dolný Zemplín prestáva byť vnímaný len ako jednodňová letná zastávka na kúpanie. Cielenou mikrosegmentáciou, rozvojom wellness infraštruktúry a organizovaním podujatí mimo hlavnej sezóny motivujeme ľudí, aby u nás zostávali na viac nocí,“ uviedol Tabak.
Najväčší podiel na návštevnosti regiónu má okres Michalovce, ktorého hlavnými turistickými lákadlami sú Zemplínska šírava a pohorie Vihorlat. Za prvých osem mesiacov ho navštívilo 52.480 ubytovaných hostí, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 percenta. Počet prenocovaní vzrástol o 9,39 percenta na 124.900. Priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,38 noci.
Výraznejší medziročný rast zaznamenal okres Trebišov, ktorého súčasťou je vinohradnícka oblasť Tokaj. Počet ubytovaných návštevníkov sa zvýšil o 7,06 percenta na 18.391 a počet prenocovaní o 16,05 percenta na 46.735. Priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,54 noci, čo je najviac v rámci regiónu. K rozvoju cestovného ruchu podľa organizácie prispievajú vinárske podujatia, degustácie, zážitkové ubytovanie, ale aj možnosti cykloturistiky a splavovania rieky Bodrog.
Od januára do augusta sa v ubytovacích zariadeniach na dolnom Zemplíne ubytovalo 70.871 návštevníkov, čo je o 2493 viac ako v rovnakom období minulého roka. Celkový počet prenocovaní dosiahol 171.635, medziročne tak pribudlo 17.185 nocí. Priemerná dĺžka pobytu sa zvýšila na 2,42 noci. Väčšinu návštevníkov tvorili domáci turisti, ktorých bolo 56.120. Počet zahraničných hostí vzrástol o 4,12 percenta na 14.751. „Naše strategické smerovanie postavené na prepojení ‚vody a vína‘ prináša reálne výsledky. Dáta potvrdzujú, že dolný Zemplín prestáva byť vnímaný len ako jednodňová letná zastávka na kúpanie. Cielenou mikrosegmentáciou, rozvojom wellness infraštruktúry a organizovaním podujatí mimo hlavnej sezóny motivujeme ľudí, aby u nás zostávali na viac nocí,“ uviedol Tabak.
Najväčší podiel na návštevnosti regiónu má okres Michalovce, ktorého hlavnými turistickými lákadlami sú Zemplínska šírava a pohorie Vihorlat. Za prvých osem mesiacov ho navštívilo 52.480 ubytovaných hostí, čo predstavuje medziročný nárast o 2,5 percenta. Počet prenocovaní vzrástol o 9,39 percenta na 124.900. Priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,38 noci.
Výraznejší medziročný rast zaznamenal okres Trebišov, ktorého súčasťou je vinohradnícka oblasť Tokaj. Počet ubytovaných návštevníkov sa zvýšil o 7,06 percenta na 18.391 a počet prenocovaní o 16,05 percenta na 46.735. Priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,54 noci, čo je najviac v rámci regiónu. K rozvoju cestovného ruchu podľa organizácie prispievajú vinárske podujatia, degustácie, zážitkové ubytovanie, ale aj možnosti cykloturistiky a splavovania rieky Bodrog.