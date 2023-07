Na Donovaloch budú dopravné obmedzenia i vylúčenie tranzitu na dva dni

Banská Bystrica 12. júla (TASR) - Vodiči, ktorí v najbližších mesiacoch budú prechádzať cez horský priechod Donovaly z banskobystrickej strany, sa musia pripraviť na výrazné dopravné obmedzenia a zdržanie. Slovenská správa ciest (SSC) začne na prelome júla a augusta na ceste I/59 v smere od Banskej Bystrice do Ružomberka vykonávať stavebné práce na viacerých úsekoch tejto trasy medzinárodného významu. V stredu o tom v Banskej Bystrici informovali riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš a riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Banská Bystrica SSC Miloš Kreth.



Podľa Kretha ide celkovo o štyri stavby v hodnote zhruba 20 miliónov eur z eurofondov. Práce potrvajú minimálne do konca tohto roka.



Tri úseky bude riadiť svetelná signalizácia. Ide o harmaneckú odbočku na horský priechod Šturec, kde aktuálne prebiehajú prípravné práce v súvislosti so sanáciou oporného múra. Druhým úsekom sú dva mostné objekty za obcou Staré Hory, ktoré sú v zlom technickom stave a kompletne ich zdemolujú. Ďalej to budú samotné Donovaly, priamo v obci plánujú 15. a 16. augusta osádzať lávku pre peších. Vtedy tranzitnú dopravu z Donovál úplne vylúčia. Pustia iba ľudí, ktorí tam bývajú, prípadne turistov s hotelovými poukazmi. V prípade nepriaznivého počasia dôjde k osádzaniu lávky o týždeň neskôr.



"K spomínaným obmedzeniam pribudne ešte vypilovanie stromov blízko vozovky a sanácia geologického prostredia spojená so zabezpečením skalného brala sieťami pri obci Motyčky. V týchto úsekoch bude premávka regulovaná poučenými osobami. Vodiči sa musia pripraviť na zdržanie, keďže v určitých časoch ju budeme odstavovať," zdôraznil Farkaš, ktorý zdržanie vodičov počas realizácie stavebných prác odhadol na hodinu až poldruha hodiny, aj to v prípade dobrej dopravnej situácie.



Ako tiež pripomenul, pre stavebné práce na ružomberskej strane už dnes platia dopravné obmedzenia. Pri plánovaní cesty je teda lepšie si zvoliť horský priechod Šturec, respektíve Čertovicu v závislosti od cieľového miesta.