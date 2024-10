Na dopravu a bývanie by malo v budúcom rok ísť 4,25 miliardy eur

Bratislava 14. októbra (TASR) - Do dopravy a bývania by malo v budúcom roku ísť takmer 4,25 miliardy eur. Oproti tomuto roku to je o vyše 740 miliónov eur viac. Najväčšie investície sú naplánované do oblasti dopravnej infraštruktúry. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, ktorý v pondelok na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) predložilo Ministerstvo financií SR.



Výdavky na investície do dopravnej infraštruktúry na budúci rok predstavujú 1,84 miliardy eur. Zabezpečiť z nich sa má financovanie výstavby ciest prvej triedy, diaľnic a rýchlostných ciest, nadradenej cestnej siete formou projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty), ale aj modernizácia železničnej infraštruktúry či modernizácia verejnej osobnej dopravy.



Projekty budú financované z prostriedkov EÚ, ale aj z rozpočtu ministerstva dopravy či zo zdrojov CEF i vlastných zdrojov Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), Železníc SR (ŽSR) či Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).



Výdavky na cestnú dopravu sú naplánované vo výške 378 miliónov eur s medziročným nárastom 17,3 milióna eur. Peniaze pôjdu do správy, údržby a opravy ciest prvej triedy prostredníctvom Slovenskej správy ciest (SSC) a diaľnic či rýchlostných ciest v správe NDS.



Na železničnú dopravu, vrátane výdavkov ŽSR a ZSSK, sú naplánované na budúci rok výdavky vo výške 1,37 miliardy eur. V porovnaní s tohtoročným rozpočtom ide o zvýšenie o 56,8 milióna eur. "Z uvedených výdavkov prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú 481 miliónov eur na dotáciu pre Železnice SR a 430 miliónov eur na dotáciu pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s. na úhradu za dopravné služby vo verejnom záujme," uvádza sa v návrhu rozpočtu.



Na leteckú dopravu je v budúcom roku naplánovaných šesť miliónov eur. V sume je zahrnuté financovanie bezpečnostnej ochrany letiska, výkon záchranných a hasičských služieb na letisku i refundácia výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.



Na podporu rozvoja bývania je v budúcoročnom rozpočte naplánovaných 295 miliónov eur. V porovnaní s týmto rokom je to o 18,8 milióna eur viac. Dôvodom je zvýšenie výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania.