Na dopravu a bývanie je pre budúci rok vyčlenených 3,547 miliardy eur
Investície do dopravnej infraštruktúry by mali medziročne klesnúť o 531 miliónov eur na 1,304 miliardy eur.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) – V roku 2026 bude doprava a bývanie podporená sumou 3,547 miliardy eur, čo je oproti rozpočtu na rok 2025 pokles o viac ako 15 % alebo o 644 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 - 2028, ktorý v piatok schválila vláda.
Investície do dopravnej infraštruktúry by mali medziročne klesnúť o 531 miliónov eur na 1,304 miliardy eur. Z nich sa má zabezpečiť financovanie výstavby ciest prvej triedy, diaľnic a rýchlostných ciest, nadradenej cestnej siete formou PPP projektov, modernizácia železničnej infraštruktúry, obnova mobilných prostriedkov a modernizácia verejnej osobnej dopravy.
Bežné výdavky na cestnú dopravu v sume 442 miliónov eur s medziročným nárastom 63,6 milióna eur, smerujú na správu, údržbu a opravy ciest prvej triedy prostredníctvom Slovenskej správy ciest a na správu, údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti.
Na železničnú dopravu sú na rok 2026 rozpočtované bežné výdavky vrátane výdavkov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v sume 1,27 miliardy eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2025 pokles o 51,4 milióna eur. Medziročné zníženie výdavkov je spôsobené najmä poklesom výdavkov ŽSR o 70,5 milióna eur a nárastom výdavkov ZSSK o 18,4 milióna eur. Súčasťou týchto výdavkov sú prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na dotáciu pre ŽSR vo výške 477 miliónov eur a prostriedky určené na úhradu za dopravné služby vo verejnom záujme, ktorú tvorí transfer v sume 430 miliónov eur pre ZSSK.
Zo štátneho rozpočtu na leteckú dopravu sa na rok 2026 rozpočtujú výdavky v sume šesť miliónov eur najmä na financovanie bezpečnostnej ochrany letiska, výkonu záchranných a hasičských služieb na letisku a na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.
Na podporu rozvoja bývania na rok 2026 plánuje štát vynaložiť v budúcom roku 372 miliónov eur vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Výdavky na túto oblasť v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2025 klesajú o 18,4 milióna eur najmä z dôvodu zníženia rozpočtovaných prostriedkov na projekt znižovania energetickej náročnosti budov o 23,2 milióna eur. Vzrastú ale výdavky na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu o štyri milióny eur a o viac ako 900.000 eur aj príspevok na činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
V oblasti obnovy historických budov a energetickej efektívnosti stavieb sú pre rok 2026 rozpočtované prostriedky vo výške 10,5 milióna eur, ktoré sú tvorené zdrojmi plánu obnovy a smerujú na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov a podporu vzniku databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov. V roku 2025 plánoval štát v rozpočte na túto oblasť 91,9 milióna eur.
Deficit verejných financií by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo by bolo necelých šesť miliárd eur. Tento rok sa očakáva schodok na úrovni 5 % HDP, teda viac ako 4,7 % HDP schválených v rozpočte na rok 2025. Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP.
