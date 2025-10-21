< sekcia Ekonomika
Na dopravu a bývanie je pre rok 2026 vyčlenených 3,547 miliardy eur
V oblasti obnovy historických budov a energetickej efektívnosti stavieb sú pre rok 2026 rozpočtované prostriedky vo výške 10,5 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Rozpočet na dopravu a bývanie v budúcom roku klesne o 15 % alebo 644 miliónov eur na 3,547 miliardy eur. Pokles financií zasiahne najmä investície do dopravnej infraštruktúry, ktoré sa znížia na 1,304 miliardy eur z tohoročných 1,836 miliardy eur. Práve z týchto investícií sa má zabezpečiť financovanie výstavby ciest prvej triedy, diaľnic a rýchlostných ciest, nadradenej cestnej siete formou PPP projektov, modernizácia železničnej infraštruktúry, obnova mobilných prostriedkov a modernizácia verejnej osobnej dopravy. Vyplýva to z rozpočtu na budúci rok, ktorý v utorok schválila Národná rada SR.
Na správu, údržbu a opravy ciest prvej triedy prostredníctvom Slovenskej správy ciest a na správu, údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti je vyčlenených prostredníctvom kapitoly Bežné výdavky na cestnú dopravu 442 miliónov eur s medziročným nárastom 63,6 milióna eur.
Rozpočtované bežné výdavky na železničnú dopravu vrátane výdavkov Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sú na rok 2026 v sume 1,27 miliardy eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2025 pokles o 51,4 milióna eur. Medziročné zníženie výdavkov je spôsobené najmä poklesom výdavkov ŽSR o 70,5 milióna eur a nárastom výdavkov ZSSK o 18,4 milióna eur. Súčasťou týchto výdavkov sú prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na dotáciu pre ŽSR vo výške 477 miliónov eur a prostriedky určené na úhradu za dopravné služby vo verejnom záujme, ktorú tvorí transfer v sume 430 miliónov eur pre ZSSK.
Zo štátneho rozpočtu na leteckú dopravu sa na rok 2026 rozpočtujú výdavky v sume šesť miliónov eur najmä na financovanie bezpečnostnej ochrany letiska, výkonu záchranných a hasičských služieb na letisku a na refundáciu výdavkov spojených s poskytovaním letových prevádzkových služieb letom oslobodeným od odplát.
Štát plánuje vynaložiť na podporu rozvoja bývania v budúcom roku 372 miliónov eur vrátane výdavkov Štátneho fondu rozvoja bývania. V porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2025 klesajú výdavky na túto oblasť o 18,4 milióna eur najmä z dôvodu zníženia rozpočtovaných prostriedkov na projekt znižovania energetickej náročnosti budov o 23,2 milióna eur. Vzrastú však výdavky na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu o štyri milióny eur a o viac ako 900.000 eur aj príspevok na činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
V oblasti obnovy historických budov a energetickej efektívnosti stavieb sú pre rok 2026 rozpočtované prostriedky vo výške 10,5 milióna eur, ktoré sú tvorené zdrojmi plánu obnovy a smerujú na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov a podporu vzniku databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov. V roku 2025 plánoval štát v rozpočte na túto oblasť 91,9 milióna eur.
