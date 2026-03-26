Na dosahy konsolidácie reaguje Zvolen úspornými opatreniami
Samospráva zníži energetické nároky svojich objektov a zároveň ich uhlíkovú stopu.
Autor TASR
Zvolen 26. marca (TASR) - Na dosahy konsolidácie verejných financií reaguje mesto Zvolen úspornými opatreniami, ktoré majú podľa neho priaznivý vplyv na životné prostredie. Samospráva zníži energetické nároky svojich objektov a zároveň ich uhlíkovú stopu. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Dodal, že v meste pod Pustým hradom využijú nenávratný finančný príspevok viac ako 140.000 eur zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Spomenul, že celkové výdavky sú 178.000 eur. „Najvýraznejšou zmenou na mestskom úrade je výmena morálne aj technicky zastaraných trubicových svietidiel za moderné LED panely,“ objasnil. LED technológia podľa mesta spotrebuje o približne 70 percent menej elektriny oproti starým žiarivkám a znižuje tak emisie CO2. „Mesto ušetrí dvakrát. Prvýkrát na výdavkoch za energie, druhýkrát vďaka trvácnejšej technológii, ktorá nevyžaduje častú opravu a má dlhšiu životnosť,“ zdôraznil.
Svatuška ďalej uviedol, že okrem elektrickej energie radnica usporí aj na teple. „Výmena 150 kusov nových termoregulačných hlavíc umožní efektívnejšie vykurovanie miestností a zabráni zbytočnému prekurovaniu,“ zhrnul. Modernizácia sa podľa neho dotkne aj Strediska komunálnych služieb v hale Unionka, kde mesto zateplí dielenský strop. Vymenia aj staré krídlové kovové brány za moderné zateplené modely. „V tomto prípade šetríme tam, kde peniaze doteraz doslova unikali cez nezateplenú prevádzku nášho strediska a neefektívne žiarovky. Dokonca sa nám darí väčšinu prác financovať z eurofondov,“ povedal zvolenský primátor Vladimír Maňka.
Jednotlivé práce na zvýšení energetickej efektívnosti robia počas plnej prevádzky a ukončia ich najneskôr do 31. mája 2026.
Dodal, že v meste pod Pustým hradom využijú nenávratný finančný príspevok viac ako 140.000 eur zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Spomenul, že celkové výdavky sú 178.000 eur. „Najvýraznejšou zmenou na mestskom úrade je výmena morálne aj technicky zastaraných trubicových svietidiel za moderné LED panely,“ objasnil. LED technológia podľa mesta spotrebuje o približne 70 percent menej elektriny oproti starým žiarivkám a znižuje tak emisie CO2. „Mesto ušetrí dvakrát. Prvýkrát na výdavkoch za energie, druhýkrát vďaka trvácnejšej technológii, ktorá nevyžaduje častú opravu a má dlhšiu životnosť,“ zdôraznil.
Svatuška ďalej uviedol, že okrem elektrickej energie radnica usporí aj na teple. „Výmena 150 kusov nových termoregulačných hlavíc umožní efektívnejšie vykurovanie miestností a zabráni zbytočnému prekurovaniu,“ zhrnul. Modernizácia sa podľa neho dotkne aj Strediska komunálnych služieb v hale Unionka, kde mesto zateplí dielenský strop. Vymenia aj staré krídlové kovové brány za moderné zateplené modely. „V tomto prípade šetríme tam, kde peniaze doteraz doslova unikali cez nezateplenú prevádzku nášho strediska a neefektívne žiarovky. Dokonca sa nám darí väčšinu prác financovať z eurofondov,“ povedal zvolenský primátor Vladimír Maňka.
Jednotlivé práce na zvýšení energetickej efektívnosti robia počas plnej prevádzky a ukončia ich najneskôr do 31. mája 2026.