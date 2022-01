D. Krakovský: Na dotácie nájomného mnohí v maloobchode nedosiahnu

Bratislava 18. januára (TASR) - Na dotácie nájomného mnohí v maloobchode nedosiahnu. Uviedol to Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM).



Prísne nastavené podmienky schémy na preplácanie nájomného podľa neho kritizujú podnikatelia, ktorých prevádzky museli byť povinne zatvorené počas uplynulých týždňov. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR totiž nechce upraviť termíny a nereaguje ani na nimi zaslané pripomienky, ktoré by pomohli čerpaniu tejto pomoci. "Dotácia na nájomné má aktuálne nastavené úplne nezmyselné podmienky, ktoré vyradia mnohých podnikateľov a znemožnia im čerpať túto podporu," tvrdí Krakovský.



Na dotáciu majú podľa neho totiž nárok iba tí podnikatelia, ktorí svoje nájomné zmluvy uzatvorili pred 1. augustom 2020, pričom od tohto dátumu už uplynul rok a pol. Ministerstvo tvrdí, že je to pre zabránenie podvodných konaní pri dotáciách.



"Nemôžeme všetkých podnikateľov hádzať do jedného vreca a okamžite k nim pristupovať ako k podvodníkom," povedal Krakovský a dodal, že za ISKM ministerstvu hospodárstva doručili už pred Vianocami zoznam možných vylepšení, na ktoré však ministerstvo doposiaľ nereagovalo.



"Žiadali sme o úpravu dátumu pre nájomné zmluvy, taktiež vypustenie podmienky o dohode s prenajímateľom a zahrnutie aj nákladov súvisiacich s nájmom, ako sú energie, poplatky za stráženie alebo spoločné poplatky v nákupných centrách. Tieto tvoria často väčšiu sumu ako samotné nájomné," vysvetlil Krakovský.



Viacero prenajímateľov podľa Krakovského podmieňovalo poskytnutie dotácie uzatvorením novej nájomnej zmluvy alebo dodatku k zmluve, čím sa nájomcovia dostali do situácie, keď nemajú nárok čerpať podporu pre nastavené podmienky.



"Obchodníci v tejto dobe obracajú každé euro a ministerstvo nie je schopné vyčerpať ani alokované zdroje na túto schému, pretože z nás robí podvodníkov," uzatvoril Krakovský s tým, že aj napriek stále trvajúcemu podstatnému obmedzeniu maloobchodu ministerstvo tvrdí, že nárok na podporu je iba počas zatvorenia prevádzok a odmieta úvahy o plošnej podpore počas celého obdobia.



Ako iniciatíva zastrešujúca maloobchod, služby a gastro preto podľa jeho slov žiada o urýchlené zmeny v dotáciách na nájomné, ktoré by zohľadnili aktuálnu situáciu a podnikateľom pomohli. "V opačnom prípade im len opäť skomplikujeme už tak ťažkú situáciu," poznamenal.



Najefektívnejším riešením by spolu s uvedenými návrhmi bolo podľa Krakovského rozšírenie schémy nájomného aj na všetky poplatky súvisiace s nájmom. Zo schémy okrem iného tiež vypadávajú subdodávateľské firmy, ktorých veľká časť obratu je napojená na zatvorené prevádzky.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, prevádzkovateľov služieb a gastro podnikateľov, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.