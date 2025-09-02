< sekcia Ekonomika
Dovolenka autom: Odborník radí, čo netreba podceniť
Väčšina poisťovní ponúka pri havarijnom poistení vyššie limity, ktoré napríklad kryjú odtiahnutie vozidla, opravu na mieste, zabezpečenie náhradného auta, prípadne aj ubytovanie alebo dopravu domov.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Na dovolenku autom sa netreba vydať bez poistnej prípravy, porucha vozidla alebo nehoda v zahraničí totiž dokážu predražiť výlet o stovky až tisíce eur. Vodiči často nemajú havarijné poistenie a nepoznajú limity technickej asistencie, v prípade problému sú tak na ceste bezradní. Upozornil na to Vladimír Cvik z portálu Superpoistenie.sk.
Väčšina poisťovní ponúka pri havarijnom poistení vyššie limity, ktoré napríklad kryjú odtiahnutie vozidla, opravu na mieste, zabezpečenie náhradného auta, prípadne aj ubytovanie alebo dopravu naspäť domov. Ak má auto tento typ poistenia, tak stačí zavolať na asistenčnú linku poisťovne a tá následne vybaví celý proces pomoci. Pri povinnom zmluvnom poistení sú možnosti pomoci, asistencie a finančnej kompenzácie výrazne obmedzené. Základná asistencia totiž pokrýva často iba telefonické poradenstvo, opravu na mieste či krátke odtiahnutie vozidla.
Táto pomoc nemusí v zahraničí stačiť, preto je dobrou voľbou aj pripoistenie technickej asistencie, ktoré je možné uzatvoriť spolu s cestovným poistením. Toto pripoistenie dokáže zabezpečiť pomoc v prípade poruchy, zaistiť náhradné auto, úhradu ubytovania alebo právne poradenstvo. „Pripoistenie technickej asistencie vozidla je jednoduchý, dostupný a veľmi efektívny spôsob ochrany. Najmä ak cestujete so starším autom, pre ktoré sa havarijné poistenie neoplatí alebo ho už nie je možné uzatvoriť, ide o službu, ktorá v krízovej situácii dokáže výrazne znížiť stres aj finančné náklady,“ uviedol Cvik.
Nie všetky poisťovne však podľa neho ponúkajú rovnaké podmienky, keďže v niektorých prípadoch je možné poistiť auto bez ohľadu na jeho vek, v iných je zase hranica stanovená na 15 rokov. Rovnako sa tiež líšia aj limity poistného plnenia, odtiahnutie môže byť totiž kryté len do určitej vzdialenosti alebo výšky nákladov, ubytovanie len na obmedzený počet nocí a právne služby iba súčasťou drahších variantov poistenia. Pri vozidlách z požičovne odborník odporúča overiť si, či má prenajaté auto platné havarijné poistenie v zahraničí.
Dôležitá je tiež technická kontrola auta pred samotnou cestou, vodiči by si mali overiť platnosť STK a EK, skontrolovať funkčnosť bŕzd, pneumatík, chladiaceho systému aj svetiel. Rovnako je tiež potrebné mať so sebou aj takzvanú zelenú kartu, teda doklad o platnom povinnom zmluvnom poistení v papierovej alebo elektronickej podobe či uložený kontakt v mobile na asistenčnú službu poisťovne. V stresovej situácii po poruche alebo nehode vozidla môže byť podľa Cvika rýchly prístup k odbornému poradenstvu rozhodujúci.
