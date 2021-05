Na dovolenku je lepšie ísť s debetnou aj kreditnou kartou

Bratislava 27. mája (TASR) – Okrem kreditnej či debetnej karty je pri cestovaní do zahraničia na letnú dovolenku dobré mať pri sebe aj menšiu hotovosť. Záleží však na tom, o akú destináciu ide, aké služby majú dovolenkári vopred objednané a aké aktivity majú v pláne. Podľa ombudsmana klientov finančnej spoločnosti Home Credit Miroslava Zborovského nie je síce hotovosť v dnešnej dobe nutnosťou, no na niektorých miestach je potrebná.



Na odľahlejších miestach mimo väčších turistických centier, v horách či za nákup na miestnom trhu platobnou kartou zväčša návštevníci nezaplatia. Preto je vhodné mať aj nejakú hotovosť. "Pokiaľ máte so sebou debetnú aj kreditnú kartu, tak odporúčame vyberať z bankomatov práve kartou debetnou. Niektoré debetné karty ponúkajú výber zdarma po celom svete. Kreditná karta je potom vhodnejšia na platenie v obchodoch alebo za služby a celkom iste ju oceníte aj v autopožičovni," vysvetlil Zborovský.



Bez ohľadu na to, kam sa turisti vyberú, platia všeobecné pravidlá, ktoré je dobré dodržiavať jednak pri bezhotovostných platbách, pri vyberaní peňazí, ale aj v prípade problémov ako krádež peňaženky či zneužitie platobnej karty. V takom prípade je potrebné kontaktovať svoju banku, prípadne vydavateľa karty, so žiadosťou o jej blokáciu.



"Blokácia karty sa dá vybaviť rýchlo - buď zatelefonujete na zákaznícku linku vašej finančnej inštitúcie, alebo to urobíte prostredníctvom internetbankingu. Základným pravidlom je zbytočne neotáľať a konať čo najrýchlejšie, aby nedošlo k zneužitiu karty. Je dobré si do telefónu uložiť číslo klientskeho centra a mať ho tak kedykoľvek po ruke. Po návrate domov vám vydajú novú kartu," poradil Zborovský.



V prípade blokácie karty dochádza k zablokovaniu aj digitalizovaných kariet v mobilných peňaženkách. Niektoré bankové a nebankové inštitúcie vydávajú virtuálne karty, ktorých dôležitou prednosťou je väčšia bezpečnosť. Virtuálna karta sa nemôže stratiť alebo ju nikto nemôže ukradnúť. Klient si ju však môže sám ihneď zablokovať v mobilnej aplikácii, a to aj dočasne, ak má podozrenie, že došlo k zneužitiu, napríklad pri platení online.



"Ak vám kartu niekto ukradne a urobí ňou platby, najprv je potrebné ju zablokovať, potom to nahlásiť na polícii a následne podať reklamáciu u prevádzkovateľa. Nastáva preverenie, či nedošlo k prezradeniu PIN-u, a ak je potvrdené, že bolo platené bez PIN-u - bezkontaktne, tak vo väčšine prípadov prevádzkovateľ reklamáciu uzná a peniaze klientovi vráti," dodal Zborovský.