Prieskum: Na dovolenku si Slováci spravidla nepožičiavajú

Bratislava 20. júla (TASR) - Slovenské domácnosti financujú letnú dovolenku väčšinou z úspor a pokiaľ ich nemajú, pre dovolenku sa spravidla nezadlžujú a nikam necestujú. Prieskum pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika dospel k veľmi podobným záverom ako minulý rok. Na dovolenku si v minulosti požičalo iba 6 % slovenských domácností a polovicu takýchto pôžičiek tvorili menšie sumy do 400 eur.



Sumu presahujúcu 400 eur si na dovolenku požičiavajú skôr muži, pri pôžičkách do 400 eur žiadny rozdiel medzi mužmi a ženami nie je. Najčastejšie si na dovolenku požičiavajú ľudia vo veku 35 až 44 rokov a tiež rodiny s jedným dieťaťom, a to spravidla aj vyššie sumy nad 400 eur. Častejšie než ľudia s najnižšími osobnými príjmami si na dovolenku požičiavajú Slováci s osobným príjmom 600 až 1000 eur mesačne, vyčísľuje spoločnosť.



Na dovolenku si najčastejšie požičiavajú zamestnanci v poľnohospodárstve a lesníctve, za ktorými nasledujú zamestnanci štátnej správy a sociálnych služieb. Naopak, pôžičky na dovolenku si vôbec neberú ľudia zamestnaní v armáde a bezpečnostných zložkách. Väčší sklon k pôžičkám na dovolenku majú domácnosti, ktoré za zábavu a koníčky vydajú viac ako 30 % svojho mesačného rozpočtu.



"Najčastejšie si na dovolenku požičiavajú ľudia, ktorí o finančnej situácii svojej domácnosti uvádzajú, že im príjem nevystačí ani na najnutnejšie výdavky a zároveň majú ďalšie pôžičky alebo úvery, pričom niektoré z nich už teraz nedokážu splácať. Peniaze na dovolenku si niekedy požičala každá ôsma domácnosť v takejto tiesnivej finančnej situácii," uzatvára Jaroslava Palendalová, generálna riaditeľka spoločnosti.