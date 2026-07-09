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Na dovoz z dovolenky mimo EÚ bez daní a cla platia obmedzenia
Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviezť tovar do hodnoty 430 eur.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Na dovoz tovaru z dovolenky mimo Európskej únie (EÚ) bez daní a cla sa vzťahujú viaceré hodnotové a množstevné obmedzenia. Suveníry, darčeky, tabakové výrobky či alkohol si možno priniesť bez zaplatenia cla, dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo spotrebnej dane len vtedy, ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Upozornil na to vo štvrtok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Mnohí cestujúci si z dovoleniek prinášajú spomienkové predmety či lokálne produkty. Pri návrate z krajín mimo EÚ, napríklad z Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby, sa však na tovar v osobnej batožine vzťahujú osobitné pravidlá. Bez cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane je možné doviezť len veci určené na osobnú spotrebu cestujúceho, jeho domácnosti alebo ako dar. Zároveň nesmú svojím množstvom alebo povahou vzbudzovať podozrenie, že sú dovážané na obchodné účely,“ priblížil.
Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviezť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
Osobitné množstevné limity podľa Kováča platia pri dovoze špecifických komodít, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, pri ktorých nejde o možnosť priniesť všetky stanovené množstvá naraz. Cestujúci si môže priniesť jednu z možností alebo ich primeranú kombináciu tak, aby neprekročil celkové povolené množstvo. „Limity sa vzťahujú aj na bezdymové tabakové výrobky a výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, napríklad nikotínové vrecúška alebo náplne do elektronických cigariet. Oslobodenie sa v tomto prípade nevzťahuje na osoby mladšie ako 17 rokov,“ zdôraznil.
Výrobky ako parfumy a toaletné vody je podľa neho možné dovážať bez osobitného množstevného obmedzenia, ich hodnota sa však započítava do celkového hodnotového limitu 430 eur alebo 300 eur podľa spôsobu dopravy. Pre vybrané tovary platia aj ďalšie množstevné obmedzenia na jednu osobu. Pri káve je to najviac 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie. Pri čaji je limit 100 gramov alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie.
„Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom FS. V opačnom prípade môže byť zaistený alebo zhabaný a cestujúcemu môže byť uložená sankcia,“ doplnil Kováč.
„Mnohí cestujúci si z dovoleniek prinášajú spomienkové predmety či lokálne produkty. Pri návrate z krajín mimo EÚ, napríklad z Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby, sa však na tovar v osobnej batožine vzťahujú osobitné pravidlá. Bez cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane je možné doviezť len veci určené na osobnú spotrebu cestujúceho, jeho domácnosti alebo ako dar. Zároveň nesmú svojím množstvom alebo povahou vzbudzovať podozrenie, že sú dovážané na obchodné účely,“ priblížil.
Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviezť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur. Pre cestujúcich mladších ako 15 rokov platí hodnota 150 eur bez ohľadu na spôsob dopravy.
Osobitné množstevné limity podľa Kováča platia pri dovoze špecifických komodít, najmä tabakových výrobkov a alkoholických nápojov, pri ktorých nejde o možnosť priniesť všetky stanovené množstvá naraz. Cestujúci si môže priniesť jednu z možností alebo ich primeranú kombináciu tak, aby neprekročil celkové povolené množstvo. „Limity sa vzťahujú aj na bezdymové tabakové výrobky a výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami, napríklad nikotínové vrecúška alebo náplne do elektronických cigariet. Oslobodenie sa v tomto prípade nevzťahuje na osoby mladšie ako 17 rokov,“ zdôraznil.
Výrobky ako parfumy a toaletné vody je podľa neho možné dovážať bez osobitného množstevného obmedzenia, ich hodnota sa však započítava do celkového hodnotového limitu 430 eur alebo 300 eur podľa spôsobu dopravy. Pre vybrané tovary platia aj ďalšie množstevné obmedzenia na jednu osobu. Pri káve je to najviac 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie. Pri čaji je limit 100 gramov alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie.
„Finančná správa odporúča cestujúcim, aby si pravidlá overili ešte pred cestou späť na Slovensko. Ak si nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom FS. V opačnom prípade môže byť zaistený alebo zhabaný a cestujúcemu môže byť uložená sankcia,“ doplnil Kováč.