Na dražbách by sa mohlo platiť v hotovosti len do obmedzenej výšky

Bratislava 2. mája (TASR) - Na dražbách by sa mohlo platiť v hotovosti len do výšky podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dobrovoľných dražbách, ktorý do parlamentu predložil poslanec Národnej rady SR Peter Kremský z hnutia OĽANO.



Legislatíva o dobrovoľných dražbách umožňuje platiť pri dražení aj v hotovosti. To však kupci na základe slov predkladateľa často zneužívajú na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a obchádzajú zákon o obmedzení platieb v hotovosti.



Právna úprava by mala pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, uviedol navrhovateľ. Nadobudla by účinnosť od augusta.