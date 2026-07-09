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Na druhé prerokovanie AZ pre veternú energiu prišlo okolo 1000 ľudí
Koaličný poslanec Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD) zdôraznil, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje, pretože má dostatok iných bezemisných zdrojov.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny (AZ) pre veternú energiu v SR, ktoré sa konalo vo štvrtok v Bratislave, prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Zúčastnili sa okrem iných aj viacerí starostovia dotknutých obcí, ktorí kritizovali nedostatok komunikácie zo strany štátu.
Koaličný poslanec Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD) zdôraznil, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje, pretože má dostatok iných bezemisných zdrojov. S ministerskou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) však o téme podľa svojich slov nekomunikoval. „Myslím si, že asi nie v poriadku, že je takýto verejný odpor voči tejto téme. Štát sa tým bude musieť vážnejšie zaoberať, pretože ľudia prišli povedať, že s tým nesúhlasia a my musíme vypočuť ľudí,“ uviedol Šimko.
Viacerí prítomní vo svojich pripomienkach kritizovali, že dokument neobsahuje podrobné štúdie o vplyve na zdravie. Zástupcovia spoločnosti Integra, ktorá pre Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vypracovala hodnotenie vplyvov na životné prostredie, vysvetlili, že ide o strategický dokument. Konkrétne vplyvy na zdravie sa musia posudzovať až na základe presného umiestnenie veterných turbín. Viacerým prítomným prekážalo, že dvaja zástupcovia spoločnosti hovorili po česky.
Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť osem akceleračných zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom 1449 megawattov (MW). Po ukončení SEA dokument ešte musí schváliť vláda. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy.
Schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Vyplýva to zo samotného materiálu. Každá zóna v prípade záujmu investora ešte musí prejsť samostatným posudzovaním. Následne budú môcť byť projekty v zónach schvaľované v zrýchlenom konaní do 12 mesiacov. Zásadnú úlohu v procese preberie Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), nesúhlasný postoj dotknutých obcí však pre ňu bude záväzný.
Medzi vybrané lokality patria Prietržka - Sobotište, Gbely - Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda), Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno), Palárikovo - Nové Zámky (okres Nové Zámky), Komjatice - Mojzesovo (okresy Nitra a Nové Zámky), pilotná zóna Východ (okres Michalovce) a Podhájska - Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky).
Koaličný poslanec Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD) zdôraznil, že Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje, pretože má dostatok iných bezemisných zdrojov. S ministerskou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) však o téme podľa svojich slov nekomunikoval. „Myslím si, že asi nie v poriadku, že je takýto verejný odpor voči tejto téme. Štát sa tým bude musieť vážnejšie zaoberať, pretože ľudia prišli povedať, že s tým nesúhlasia a my musíme vypočuť ľudí,“ uviedol Šimko.
Viacerí prítomní vo svojich pripomienkach kritizovali, že dokument neobsahuje podrobné štúdie o vplyve na zdravie. Zástupcovia spoločnosti Integra, ktorá pre Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vypracovala hodnotenie vplyvov na životné prostredie, vysvetlili, že ide o strategický dokument. Konkrétne vplyvy na zdravie sa musia posudzovať až na základe presného umiestnenie veterných turbín. Viacerým prítomným prekážalo, že dvaja zástupcovia spoločnosti hovorili po česky.
Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť osem akceleračných zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom 1449 megawattov (MW). Po ukončení SEA dokument ešte musí schváliť vláda. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta v súvislosti s plnením cieľa plánu obnovy.
Schválenie dokumentu by neznamenalo, že sa v zónach začne stavať. Vyplýva to zo samotného materiálu. Každá zóna v prípade záujmu investora ešte musí prejsť samostatným posudzovaním. Následne budú môcť byť projekty v zónach schvaľované v zrýchlenom konaní do 12 mesiacov. Zásadnú úlohu v procese preberie Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), nesúhlasný postoj dotknutých obcí však pre ňu bude záväzný.
Medzi vybrané lokality patria Prietržka - Sobotište, Gbely - Štefanov (obe v okresoch Senica a Skalica), Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda), Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno), Palárikovo - Nové Zámky (okres Nové Zámky), Komjatice - Mojzesovo (okresy Nitra a Nové Zámky), pilotná zóna Východ (okres Michalovce) a Podhájska - Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky).