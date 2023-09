Na druhý ročník konferencie Shape Your Vision prídu opäť tí najlepší

Bratislava 29. septembra (OTS) - Po minuloročnej vypredanej premiére bude aj tohtoročný október patriť konferencii Shape Your Vision . Špičky slovenského podnikateľského sektoraopäť predstavia svoje vízie do budúcnosti.Cieľom konferencie je inšpirovať podnikateľky a podnikateľov vďaka úspešným príbehom elity slovenského inovatívneho biznisu. Hostia sa tiež môžu tešiť na najaktuálnejšie trendy a moderné stratégie riadenia v stabilnej a prosperujúcej firme.Druhý ročník konferencie bude nabitý tými. Na konferencii vystúpia Artur Gevorkyan, majoritný vlastník a zakladateľ GEVORKYAN, a.s., zakladateľ oravskej spoločnosti MTS a nositeľ ocenenia Podnikateľ roka Juraj Habovštiak, ktorá produkuje celosvetovo známe hi-tech roboty, ale venuje sa aj automatizácii výroby či inteligentným systémom pre energetiku. Pozvanie prijal aj František Simančík, člen Predsedníctva SAV, ktorý vedie aplikačné centrum SAV na výskum ľahkých kovov.V diskusnom paneli sa predstavia Matej Krajčík, ktorý priblíži svoju životnú anabázu od úspešného futbalistu až do manažmentu firmy 101 Drogerie, Táňa Ondrejková, CEO známej slovenskej cestovnej agentúry Pelikán, z ktorej sa stala úspešná medzinárodná firma pôsobiaca v šiestich krajinách, Michal Meško, CEO, väčšinový majiteľ a zakladateľ známeho predajcu kníh Martinus a Pavol Kubán, zakladateľ a líder skupiny firiem SCR.Foto: SCR group“ hovorí Pavol Kubán, CEO a spoluzakladateľ SCR group , ktorá podujatie organizuje.Súčasťou Shape Your Vision bude networking so všetkými účastníkmi podujatia. Konferenciou bude sprevádzať moderátor Marek "Polo" Polomský a po skončení oficiálneho programu sa hostia môžu tešiť na vystúpenie hudobného tria Swingin' Gentlemen.Mediálnymi partnermi podujatia sú