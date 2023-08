Na Dubnických sídliskách Centrum I a Centrum II opravia dve parkoviská

Dubnica nad Váhom 7. augusta (TASR) - Dubnická radnica zrekonštruuje dve poškodené parkovacie plochy na sídliskách Centrum I a Centrum II. Informoval o tom vedúci stavebného úradu v Dubnici nad Váhom Jozef Králik.



Nový povrch podľa neho dostane poškodená parkovacia plocha na sídlisku Centrum I pri bytovom dome 35, kde nedávno vzniklo aj nové parkovisko.



"Súčasťou prác bude vybúranie betónového povrchu, výber vrstvy a kladenie nového povrchu z ekodlažby. V tejto lokalite pribudne aj nové stojisko na polopodzemné kontajnery. Práce by sa mali začať v pondelok, ukončené by mali byť do konca mesiaca," priblížil Králik.



Ako dodal, po skončení prác na sídlisku Centrum I začne zhotoviteľ s opravou parkovacích plôch na sídlisku Centrum II pri bytových domoch 90 a 91. Rekonštrukciu rozdelia na dve etapy, aby bola aspoň čiastočne ponechaná možnosť parkovania v tejto lokalite. Práce by mal zhotoviteľ ukončiť do konca septembra.