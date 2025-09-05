< sekcia Ekonomika
Na dvoch mostoch v Bratislave dokončili výmenu mostných záverov
Cieľom bolo prispieť k nižšej miere hluku na daných úsekoch.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila na dvoch bratislavských mostoch výmenu mostných záverov. Cieľom bolo prispieť k nižšej miere hluku na daných úsekoch. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS. Práce sa týkali estakády Mierová - Senecká a úseku medzi Prístavným mostom a mostom nad Bajkalskou ulicou. Oba úseky sú už bez plánovaných obmedzení.
NDS priblížila, že počas letných prázdnin menili na mostoch pôvodné oceľové mechanické mostné závery za gumokovové. „Mostné závery je nevyhnutné meniť po rokoch užívania. Ich výmena má napomôcť k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, zvýšiť životnosť mostného objektu a v neposlednom rade má prispieť k zníženiu hluku, čo bude výhodou pre obyvateľov danej lokality,“ vysvetlila NDS.
Stavebné práce sa týkali estakády Mierová - Senecká. Dva mostné závery vymenili medzi pripájacou vetvou z ulice Gagarinova a zjazdom na ulicu Galvaniho. „Ďalší mostný záver, ktorý sa vymenil, sa nachádza medzi Prístavným mostom - ľavobrežnou estakádou a mostom nad Bajkalskou ulicou, tesne za zjazdom na Bajkalskú ulicu, resp. na R7,“ objasnili diaľničiari.
Podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu bola výmena mostných záverov nevyhnutná nielen z pohľadu technickej údržby, ale aj z pohľadu komfortu a bezpečnosti cestujúcich. „Zároveň sme týmto krokom prispeli k zníženiu hlukovej záťaže pre obyvateľov časti mesta,“ vysvetlil.
