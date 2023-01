Na europrojekty získal Trenčín v tomto programovom období 25 mil. eur

Trenčín 12. januára (TASR) - Počas Programového obdobia 2014 – 2020, ktoré aj s finančným plnením ešte trvá do 31. decembra 2023, mesto Trenčín realizovalo alebo v súčasnosti realizuje 46 europrojektov v celkovom objeme takmer 25 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Erika Ságová.



Projekty boli podľa nej financované najmä z operačných programov Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Kvalita životného prostredia a Integrovaná infraštruktúra.



"V programe IROP išlo napríklad o cyklotrasy, z ktorých bola zrealizovaná cyklotrasa na Ulici Ľ. Stárka, schválené projekty na cyklistickú infraštruktúru na Istebníckej a Brnianskej ulici. V súčasnosti sú v štádiu kontroly verejného obstarávania alebo verejná súťaž práve prebieha. V realizácii je rekonštrukcia nocľahárne s nízkoprahovým denným centrom, pripravuje sa verejná súťaž na rekonštrukciu Kultúrno-informačného centra. V operačnom programe Kvalita životného prostredia išlo najmä o zníženie energetickej náročnosti a rozvoj energetických služieb," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, v minulom roku sa realizovalo aj dobudovanie Centra kultúrno kreatívneho potenciálu Hviezda, revitalizácia sídliskových vnútroblokov, rekonštrukcia škôlky M. Halašu a projekty v oblasti moderných informačných systémov, informačných technológií a SMART technológií.



Podľa projektovej manažérky Ivany Latkóczyovej za celé obdobie predložili 47 projektov. "Z toho je 33 hotových za viac ako 11 miliónov eur, v realizácii sú štyri projekty v sume približne 10 miliónov eur a ďalších deväť máme schválených za takmer štyri milióny eur. Tieto sú v prípravnom procese pred realizáciou, čo znamená verejné obstarávanie alebo jeho kontrola," pripomenula projektová manažérka.



Mesto Trenčín sa pripravuje na nové programové obdobie, ktoré potrvá do roku 2027. V ňom by z Programu Slovensko malo čerpať finančné zdroje. Tie by mali byť pre Mestskú funkčnú oblasť Trenčín, ktorú tvorí mesto a osem okolitých obcí, v objeme viac ako 75 miliónov eur, a to aj vzhľadom na získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026.