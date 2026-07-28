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Na Expo 2027 chce SR ukázať hospodársky potenciál, pomôcť má SARIO
Generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád v tejto súvislosti zdôraznil, že svetové výstavy už dávno nie sú len priestorom na prezentáciu krajiny z pohľadu cestovného ruchu.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Prezentácia Slovenska na Expo 2027 v Belehrade má posilniť jeho medzinárodnú reputáciu, otvoriť nové možnosti pre slovenské firmy a prispieť k rozvoju obchodných partnerstiev. Slovakia Travel chce na nej spolupracovať aj so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), s ktorou v pondelok (27. 7.) podpísala memorandum. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
„Slovensko chce na Expo 2027 vystupovať jednotne, sebavedomo a s ambíciou zaujať nielen návštevníkov, ale aj investorov, podnikateľov či odbornú verejnosť. Spoločne ukážeme Slovensko ako krajinu, ktorá spája inovácie, talent, podnikavosť, ale aj výnimočné turistické zážitky,“ uviedol Lukáš Parízek, generálny komisár slovenskej účasti na Expo 2027 Belehrad.
Generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád v tejto súvislosti zdôraznil, že svetové výstavy už dávno nie sú len priestorom na prezentáciu krajiny z pohľadu cestovného ruchu. „Je to komplexná platforma, prostredníctvom ktorej môže štát predstaviť svoje investičné a podnikateľské prostredie, inovačný potenciál, konkurencieschopnosť aj celkový obraz krajiny v medzinárodnom kontexte,“ skonštatoval.
Parízek v pondelok o výstave rokoval aj so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Vladimírom Šimoňákom. Diskutovali o možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom a zapojení podnikateľského sektora.
„Slovensko chce na Expo 2027 vystupovať jednotne, sebavedomo a s ambíciou zaujať nielen návštevníkov, ale aj investorov, podnikateľov či odbornú verejnosť. Spoločne ukážeme Slovensko ako krajinu, ktorá spája inovácie, talent, podnikavosť, ale aj výnimočné turistické zážitky,“ uviedol Lukáš Parízek, generálny komisár slovenskej účasti na Expo 2027 Belehrad.
Generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád v tejto súvislosti zdôraznil, že svetové výstavy už dávno nie sú len priestorom na prezentáciu krajiny z pohľadu cestovného ruchu. „Je to komplexná platforma, prostredníctvom ktorej môže štát predstaviť svoje investičné a podnikateľské prostredie, inovačný potenciál, konkurencieschopnosť aj celkový obraz krajiny v medzinárodnom kontexte,“ skonštatoval.
Parízek v pondelok o výstave rokoval aj so štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR Vladimírom Šimoňákom. Diskutovali o možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom a zapojení podnikateľského sektora.