< sekcia Ekonomika
Na Expo 2027 sa má zúčastniť 139 krajín, SR ako prvá podpísala zmluvu
Slovenskí zástupcovia diskutovali o prípravách svetových výstav Expo 2027 v Belehrade a Expo 2030 v Rijáde, ako aj o ďalšom smerovaní medzinárodných výstav.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Na Expo 2027 v Belehrade sa má zúčastniť 139 krajín, 93 z nich už podpísalo kontrakt s organizátormi. Ako prvé tak urobilo Slovensko, ktorého zástupcovia sa zúčastnili aj na 178. valnom zhromaždení Medzinárodného úradu pre výstavy (BIE) v Paríži. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová.
Slovenskí zástupcovia diskutovali o prípravách svetových výstav Expo 2027 v Belehrade a Expo 2030 v Rijáde, ako aj o ďalšom smerovaní medzinárodných výstav. V súvislosti s najbližšou výstavou sa venovali aj technickej koordinácii. „Schválenie nových nariadení nám umožňuje plynule prejsť do ďalšej fázy projektovej prípravy nášho pavilónu,“ uviedol generálny komisár pre Expo 2027 Lukáš Parízek.
Parížske rokovania podľa neho zároveň vytvorili priestor na sériu bilaterálnych stretnutí. „Sme v úzkom kontakte s organizátormi z Belehradu aj kolegami z iných krajín, čo nám pomáha budovať silnú sieť pre ekonomickú diplomaciu ešte pred samotným otvorením brán výstaviska,“ priblížil Parízek.
Prípravy Slovenskej republiky na Expo 2027 pokračujú vo viacerých oblastiach. Po predstavení hlavnej témy národnej expozície „Slovensko - ihrisko príležitostí“ a sloganu „Kde sa hra mení na príležitosť“ bola spustená medzinárodná architektonická súťaž na návrh národného pavilónu. Od polovice mája zároveň prebieha registrácia slovenských spoločností, ktoré sa chcú zapojiť do programu Expo 2027.
Cieľom slovenskej účasti na výstave je podľa Eliášovej posilnenie ekonomickej diplomacie, zviditeľnenie slovenských inovácii, podpora exportu a vytvorenie nových medzinárodných partnerstiev.
Slovenskí zástupcovia diskutovali o prípravách svetových výstav Expo 2027 v Belehrade a Expo 2030 v Rijáde, ako aj o ďalšom smerovaní medzinárodných výstav. V súvislosti s najbližšou výstavou sa venovali aj technickej koordinácii. „Schválenie nových nariadení nám umožňuje plynule prejsť do ďalšej fázy projektovej prípravy nášho pavilónu,“ uviedol generálny komisár pre Expo 2027 Lukáš Parízek.
Parížske rokovania podľa neho zároveň vytvorili priestor na sériu bilaterálnych stretnutí. „Sme v úzkom kontakte s organizátormi z Belehradu aj kolegami z iných krajín, čo nám pomáha budovať silnú sieť pre ekonomickú diplomaciu ešte pred samotným otvorením brán výstaviska,“ priblížil Parízek.
Prípravy Slovenskej republiky na Expo 2027 pokračujú vo viacerých oblastiach. Po predstavení hlavnej témy národnej expozície „Slovensko - ihrisko príležitostí“ a sloganu „Kde sa hra mení na príležitosť“ bola spustená medzinárodná architektonická súťaž na návrh národného pavilónu. Od polovice mája zároveň prebieha registrácia slovenských spoločností, ktoré sa chcú zapojiť do programu Expo 2027.
Cieľom slovenskej účasti na výstave je podľa Eliášovej posilnenie ekonomickej diplomacie, zviditeľnenie slovenských inovácii, podpora exportu a vytvorenie nových medzinárodných partnerstiev.