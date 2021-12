Na EXPO Dubaj 2021 vystúpia aj predstavitelia slovenského fintechu

Bratislava 14. decembra (OTS) - Slovensko nie je výnimkou a keďže hlavnou témou prvej výstavy tohto charakteru v arabskom svete je „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“ (Connecting Minds, Creating the Future), čiže má byť symbolom inovácie a progresu, 14. decembra na nej v Slovenskom pavilóne vystúpi aj CEO spoločnosti Vacuumlabs Matej Ftáčnik a CEO FinTech Hub Juraj Králik.Prvý FinTech Hub so sídlom v Bratislave založila Slovenská FinTech asociácia v spolupráci s inovatívnymi spoločnosťami Mastercard a Vacuumlabs. Tvorcovia sa pri tvorbe platformy inšpirovali úspešnými sandbox regulátormi, ktoré fungujú a prosperujú v krajinách od Veľkej Británie po Singapur." priblížil Juraj Králik, CEO Fintech Hub Slovensko a šéf Slovenskej FinTech asociácie.Foto:Vacuumlabs ako silný hráč vo fintechových riešeniach neustále hľadá nové projekty, ktoré môže rozvíjať alebo investovať a možnosti ako podporovať fintech priemysel v strednej a východnej Európe, či dokonca aj na celom svete. Svojimi odbornými znalosťami môže pomôcť ostatným dosiahnuť ich vízie o budúcej Európe a bojovať proti nerovnosti vo finančných službách uľahčením ich prvých krokov. Má skúsenosti s vytváraním ekosystému, ktorý funguje - s vlastným portfóliom firiem aj s podporou startupového priemyslu na Slovensku.,“ hovorí CEO spoločnosti, Matej Ftáčnik.Foto:Práve EXPO Dubaj je v tomto prípade skvelou platformou, kde sa projekt môže v čo najširšej miere medzinárodne odprezentovať a zapôsobiť ako brána do Európy pre spoločnosti na Blízkom východe. Medzi partnerov Hubu patria rôzne technologické a právne či poradenské firmy, ktoré prispievajú k zlepšeniu propozície pre participujúce firmy a tým pádom aj k celkovému inovačnému levelu Fintech ekosystému na Slovensku a v strednej Európe.dodáva Juraj Králik.FinTech Hub a spoločnosť Vacuumlabs na EXPO Dubaj okrem iného odprezentujú aj prvú success story tejto platformy - startup Blockmate. Vďaka nemu môže teraz vaša aplikácia mobilného bankovníctva poskytnúť vašim zákazníkom holistický pohľad na ich financie vrátane krypto transakcií alebo investičného portfólia. Všetky financie používateľa sú zobrazené na jednom mieste bez toho, aby ste museli používať ďalšie aplikácie.