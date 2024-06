Na festival v Trenčíne vypravia mimoriadne vlaky z Bratislavy a Košíc

Bratislava 13. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví na festival Pohoda do Trenčína mimoriadne vlaky z Košíc a Bratislavy. Dva posilové spoje pôjdu v deň začatia festivalu 11. júla a ďalšie dva odvezú návštevníkov po skončení podujatia 14. júla. Vo štvrtok o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Dva mimoriadne vlaky vypraví národný dopravca vo štvrtok 11. júla na trase Bratislava - Trenčín a Košice - Trenčín. Ďalšie dva vlaky budú vypravené v nedeľu 14. júla, keď bude doprava posilnená v opačnom smere," priblížil Drevický. Dodal, že na stanici v Trenčíne bude posilnená aj kyvadlová doprava na trenčianske letisko, kde sa bude letný festival konať.



Národný dopravca každoročne eviduje zvýšený záujem o vlakovú dopravu v čase konania tohto letného festivalu. Najväčší záujem je podľa ZSSK práve v prvý a posledný deň festivalu, preto aj v tomto roku posilní vlakové spojenia do Trenčína z Bratislavy aj z Košíc. Lístky na vlak si možno kúpiť na internetovej stránke festivalu.



Na festivalovú atmosféru sa budú môcť cestujúci naladiť už cestou na festival v spoločenskom vozni. Ten bude radený vo štvrtok 11. júla v mimoriadnom vlaku z Košíc do Trenčína.