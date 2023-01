Na finančné predsavzatia nikdy nie je neskoro, upozornil analytik

Bratislava 19. januára (TASR) – Začiatok roka ponúka príležitosť na rôzne predsavzatia a hoci už od Nového roka niekoľko dní uplynulo, na predsavzatia, najmä finančné, nikdy nie je neskoro, upozornil investičný analytik spoločnosti Swiss Life Select Pavel Škriniar. Ľudia, ktorí nie sú spokojní so stavom svojich financií, by podľa neho mali rozmýšľať napríklad nad vytvorením finančnej rezervy či auditom výdavkov.



"Nový rok je za nami a v týchto dňoch množstvo novoročných predsavzatí už stratilo platnosť. Hľadanie oblastí, kde sa dá ušetriť, však nemusí byť spojené iba so zmenou kalendára. Začať s ním môžete aj dnes," radí Škriniar.



Analytik upozornil, že podľa prieskumov majú Slováci vo všeobecnosti veľmi nízke úspory. Väčšine vydržia menej než tri mesiace. "Začnite v banke a keď budú v dostatočnej výške, začnite uvažovať aj o investovaní," radí Škriniar. Výhodné podľa neho je zriadenia trvalého príkazu na deň po výplate vo výške 2 - 5 % príjmu. "Ak sa obávate, že vám tieto peniaze budú počas mesiaca chýbať, opýtajte sa vo svojej banke, či ponúkajú službu zaokrúhľovania platieb. Každou platbou tak budete sporiť a na konci mesiaca môžete byť milo prekvapený," uviedol analytik. Ide podľa neho o dobrú službu pre tých, ktorí minú celú výplatu a nevedia ani kedy a ako.



Dôležitý je podľa Škriniara audit osobných financií. Ten by mal zahŕňať aj stanovenie dôležitosti výdavkov. Vynechaním menej dôležitých výdavkov je možné získať peniaze na sporenie či investovanie.



Analytik zdôraznil, že kto je schopný splácať dlhy, je schopný aj sporiť. No kým dlh je povinnosť, sporenie je možnosť. "Pri najbližšej pôžičke sa zamyslite, či je kúpa na dlh skutočne nevyhnutná a nepočká tých pár mesiacov, kým si našetríte," upozornil.



Možnosť úspor vidí Škriniar aj v nákupoch zľavneného tovaru. Aby bola kúpa v zľave naozaj výhodná, navrhuje odložiť si celú alebo aspoň časť úspory. "Takto budete vidieť efekt nákupu v zľavách, ktorý môžete použiť ako základ pre finančnú rezervu," dodal Škriniar.