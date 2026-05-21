Na Gabčíkove otestujú aj využitie vodíka pomocou AI
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Vedci budú v rámci vodného diela (VD) Gabčíkovo skúmať možnosti kombinácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a využitie vodíka ako úložiska zelenej energie. Niektoré OZE by následne mali byť aj fyzicky zapojené, čím vznikne zelený energetický hub. Rozpočet štvorročného projektu je približne 10 miliónov eur, z čoho 8,5 milióna tvoria prostriedky EÚ. Informoval o tom štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).
V rámci projektu bude najskôr vytvorené digitálne dvojča VD Gabčíkovo. „Jednotlivé zelené energetické zdroje a úložiská energie budú reprezentované matematickými modelmi a agentami umelej inteligencie (AI). Hlavným cieľom je maximalizovať celkovú efektivitu a ziskovosť systému prostredníctvom optimalizácie priraďovania úloh medzi inteligentnými energetickými agentmi, ktoré reprezentujú rôzne energetické zdroje,“ priblížil podnik.
Výsledky projektu môžu byť aplikované u viacerých prevádzkovateľov malých či väčších vodných elektrární, ale aj u dodávateľov technológií. Zároveň môžu byť prenositeľné aj na iné veľké hydroelektrárne v rámci EÚ. Formou dát a publikácií v režime otvoreného prístupu budú výsledky dostupné aj pre širokú verejnosť.
Partnermi projektu sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, firma PowereX a Výskumný klaster dopravy a priemyslu. VV očakáva, že partneri poskytnú spätnú väzbu pre praktické využitie výskumu a následne aj investičnú realizáciu zeleného energetického hubu. Projekt sa má realizovať do konca roka 2029.
