Na homeoffice nabehlo 91 % firiem regiónu strednej a východnej Európy

Bratislava 4. augusta (TASR) – Počas pandémie nového koronavírusu nabehlo na systém práce na diaľku zhruba 91 % nájomcov - firiem v regióne strednej a východnej Európy (CEE) vrátane Slovenska. Ukázal to posledný prieskum realitno-poradenskej spoločnosti CBRE. Ako tiež vyplynulo zo zistení, 75 % firiem plánuje ešte viac zvýšiť investície do technológií a tretina opýtaných chce v budúcnosti klásť väčší dôraz na životné prostredie a zdravie zamestnancov. Prieskum realizovala spoločnosť od 18. do 29. júna a respondentskú základňu tvorilo 148 nájomcov kancelárskych priestorov z CEE regiónu.



Prieskum tiež ukázal, že nájomcom vo všetkých krajinách najviac chýbala možnosť osobných stretnutí a obhliadok nehnuteľností a ich priestorov. Zhodla sa na tom štvrtina z nich. „Nový koronavírus značne urýchlil vývoj viacerých ponúkaných služieb v oblasti real estate, a to hlavne vďaka využitiu technológií. Aj keď počet osobných prehliadok logicky klesol, aj tu sa do popredia dostali technologické vychytávky,“ vysvetlil riaditeľ oddelenia kancelárskych priestorov spoločnosti na Slovensku Oliver Galata s tým, že práve technológia umožnila odprezentovať ponúkané priestory virtuálne vo vysokej kvalite.



Ako ďalej ukázal prieskum, celkom 45 % opýtaných firiem zaviedlo aj flexibilný pracovný čas a striedanie zamestnancov v práci. Preto odborníci predpokladajú, že klasické kancelárie prejdú značnou digitalizáciou a reorganizáciou priestorov.



„Okrem technologických inovácií a digitálnych riešení je predpoklad, že majitelia budov budú musieť venovať väčšiu pozornosť aj ich udržateľnosti,“ dodala spoločnosť s tým, že očakáva prírastok budov, ktoré budú spĺňať kritériá ekologickej udržateľnosti certifikačných systémov, ako je napríklad LEED či BREEAM.



Podľa spoločnosti prieskum ukázal, že náladu respondentov značne ovplyvnila situácia spojená so šírením nového koronavírusu. Okrem poklesu počtu fyzických obhliadok kancelárskych priestorov boli firmy donútené aj pozastaviť plány týkajúce sa expanzie či znížiť rozpočty na vybavenie priestorov.