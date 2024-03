Na Horehroní by sa mohla pre lykožrúta vyhlásiť mimoriadna situácia

Bratislava 13. marca (TASR) - Na Horehroní by mohli vyhlásiť mimoriadnu situáciu z dôvodu lykožrútovej kalamity. Vláda v stredu uložila ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi (Hlas-SD) a šéfovi agrorezortu Richardovi Takáčovi (Smer-SD), aby zabezpečili zvolanie krízového štábu.



"Situácia s poškodením smrekových lesov na Horehroní dosahuje stav, keď obhospodarovatelia lesov nie sú schopní zastaviť ich poškodzovanie a šírenie podkôrneho hmyzu ani v rozsahu, v akom v jednotlivých obdobiach narastá. Dochádza tak k situácii, ktorú možno z hľadiska zákona civilnej ochrane obyvateľstva považovať za živelnú pohromu," uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré návrh predložilo.



Situácia sa podľa agrorezortu v súčasnosti dotýka územnej pôsobnosti Okresného úradu v Brezne s potenciálom ohrozenia okolitých regiónov. "V súlade so zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva je opodstatnené vyhlásenie mimoriadnej situácie týmto okresným úradom. Na tento účel je potrebné zvolať krízový štáb v pôsobnosti prednostu okresného úradu," vysvetlil.



Ministerstvo pôdohospodárstva tvrdí, že vyhlásenie mimoriadnej situácie umožní efektívne zvládnutie vzniknutej situácie. Zároveň umožní lepšie oboznámenie obyvateľov o stave a tiež zlepší možnosti analýzy a vyhodnocovania opatrení.







Kalamita podľa Takáča ohrozuje zdravie občanov aj ich majetky. V lete pre vyschnuté stromy môžu hroziť požiare. Situáciu označil za kritickú. Okresný úrad by mal mimoriadnu situáciu vyhlásiť v najbližších dňoch, tvrdí.



"Popri ťažbe bude prebiehať aj spracovanie projektovej dokumentácie na rôzne vodozádržné opatrenia, aby nedošlo k vyplaveniu lokalít počas prívalových dažďov," priblížil Takáč. Doplnil, že budú riešiť aj zabezpečenie pitnej vody pre región.



Zároveň budú podľa šéfa agrorezortu prebiehať projekty náhradnej výsadby stromov. "V tejto lokalite boli vysadené smrekové monokultúry, ktoré spôsobujú problém. Nová výsadba, ktorá bude prebiehať v týchto lokalitách, bude zmiešaná. Budeme mať ihličnaté aj listnaté stromy," povedal Takáč. Poukázal na to, že zmiešaný les je odolnejší voči klimatickej zmene, poveternostným podmienkam a kalamitným situáciám.