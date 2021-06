Na Horehroní hovorili o železnici ako ekologickej alternatíve dopravy

Osrblie/Hronec 27. júna (TASR) - Železnica ako ekologickejšia alternatíva cestovania bola témou odbornej konferencie v rámci programu Európsky rok železníc 2021, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v Osrblí v okrese Brezno.



Odborníci z oblasti dopravy, krajinotvorby a ekológie sa venovali témam, akými sú progresívne rozvojové možnosti dopravy v sídlach a regióne, ekologické dopravné systémy a úloha úzkokoľajnej železnice v obsluhe regiónov. Konferencia nadväzovala na úspech Čiernohronskej železnice (ČHŽ) za podpory Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pri nadobudnutí švajčiarskych elektrických vozidiel pre plán revitalizácie Čiernohronskej doliny.



„Cieľom kvalitnej regionálnej dopravy je chrániť životné prostredie a vytvárať udržateľné podmienky na život vo vidieckom prostredí. Aby ľudia neodchádzali žiť do miest, ale, naopak, aby do nich pre ponúknuté perspektívy prichádzali noví obyvatelia. Veríme, že pravidelná regionálna doprava na Čiernohronskej železnici tomu výrazným spôsobom v budúcnosti napomôže,“ uviedol pre TASR riaditeľ Čiernohronskej železnice Aleš Bílek.



Električky zo Švajčiarska, ktoré Čiernohronská železnica získala v medzinárodnej súťaži, by sa mali stať súčasťou Integrovaného dopravného systému BBSK a v budúcnosti by mali rozvíjať ekologickú dopravu v regiónoch. Čiernohronská železnica sa pripravuje na zdokonalenie a rekonštrukciu tratí tak, aby ju bolo možné využívať ako ekologický a kvalitný verejný dopravný prostriedok. V pláne je elektrifikácia 17-kilometrového úseku z Čierneho Baloga do Podbrezovej. Prevádzka historických parných vlakov ostane pritom zachovaná.